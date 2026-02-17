गर्लफ्रेंडला संपवलं, नंतर माफी मागायला पनवेलच्या जंगलात पोहोचला; तिच्या आत्म्याला बोलावल्याचा दावा, तरुणाला अटक

चरित्र्याच्या संशयावरून प्रियकराने प्रेयसीला संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आहे. इतकच नाही, त्याने पनवेलला पोहोचत एका जंगलात तिच्या आत्म्याला सॉरी म्हणण्यासाठी बोलवल्याचाही दावाही त्याने केला आहे. या तरुणाला मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघेही मध्यप्रदेशचे रहिवासी असून मृतक तरुणीही एमबीबीएसची विद्यार्थीनी होती. चारित्र्याच्या संशयावरून प्रियकराने तिची हत्या केली. पीयूष धामनोतिया असं आरोपीचं नाव आहे. दोघेही एकमेकांना कॉलेजपासून ओळख होते. त्यांच्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. पीयूषने द्वारकापुरीमध्ये फ्लॅट भाड्याने घेतला होता..Viral: मुंबईत धक्कादायक घटना! बुकिंग रद्द केली, थेरपिस्टचा संताप उफाळला; थेट महिला ग्राहकाला मारहाण अन्... व्हिडिओ व्हायरल .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या दिवशी दोघेही फ्लॅटवर गेले. तिथे त्यांनी शरीरसंबंध ठेवले. त्यानंतर पीयूष आणि तरुणी यांच्यामध्ये लग्नाच्या मुद्द्यावरून आणि चारित्र्याच्या संशयावरून वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला, की त्याने गळा आवळून तिची हत्या केली. इकतच नाही, तर हत्येनंतर तिच्या मृतदेहावर चाकूनेही वार केले..'झाडावर चढ, आज दारू मिसळलेलं नारळाचं पाणी पिऊ...' तरुण झाडावरून पडला; उपचाराचा खर्च टाळण्यासाठी मित्रांचं अमानुष कृत्य, काय घडलं?.हत्या केल्यानंतर तो बराच वेळ तिच्या मृतदेहाजवळ बसून दारू प्यायला. त्यानंतर त्यानं घटनास्थळावरून पळ काढला आणि थेट मुंबईत पोहोचला. या ठिकाणी हॉटेलमध्ये एक खोली बूक केली. त्याचदिवशी रात्री तो थेट पनवेलच्या एका जंगलात पोहोचला, तिथे त्याने आत्म्याशी संपर्क कसा करायचा असे व्हिडीओ युट्यूबवर सर्च केले. इतचकच नाही, तर व्हिडीओत सांगितल्याप्रमाणे त्याने तिथे कृतीही केली. त्यावेळी मला माफ कर अस तो म्हणत होता. त्यानंतर तो थेट मुंबईत पोहोचला, पण मुंबईतून पोलिसांनी त्याला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.