मुंबई

गर्लफ्रेंडला संपवलं, नंतर माफी मागायला पनवेलच्या जंगलात पोहोचला; तिच्या आत्म्याला बोलावल्याचा दावा, तरुणाला अटक

Boyfriend Arrested After Claiming To Contact Girlfriend Spirit : दोघेही मध्यप्रदेशचे रहिवासी असून मृतक तरुणीही एमबीबीएसची विद्यार्थीनी होती. चारित्र्याच्या संशयावरून प्रियकराने तिची हत्या केली. पीयूष धामनोतिया असं आरोपीचं नाव आहे.
Crime

sakal 

Shubham Banubakode
Updated on

चरित्र्याच्या संशयावरून प्रियकराने प्रेयसीला संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आहे. इतकच नाही, त्याने पनवेलला पोहोचत एका जंगलात तिच्या आत्म्याला सॉरी म्हणण्यासाठी बोलवल्याचाही दावाही त्याने केला आहे. या तरुणाला मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे.

crime
Mumbai

