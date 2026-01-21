मुंबई

मध्य रेल्वेवर महिन्याभराचा ब्लॉक; कोकणकन्या, तुतारी, मांडवी अन् मत्स्यगंधा एक्सप्रेसचं वेळापत्रक कोलमडणार

Konkan Railway : पनवेल कळंबोली रेल्वे स्थानकादरम्यान १८ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी या काळात रात्रीच्या ब्लॉकमुळे लोकलसेवेवर फारसा परिणाम होणार नाहीय. पण १६ मेल एक्सप्रेस गाड्यांना उशीर होणार आहे.
Central railway Line Megablock

Central railway Line Megablock

ESakal

सूरज यादव
Updated on

Central railway Line Megablock: मध्य रेल्वेवर एक महिन्यासाठी पनवेल ते कळंबोली स्थानका दरम्यान मोठा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे मध्य रेल्वेवरील लोकलसेवेला मोठा फटका बसणार आहे. फक्त लोकलसेवाच नाही तर एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावरही यामुळे परिणाम होणार आहे. कोकण रेल्वेवर धावणाऱ्या महत्त्वाच्या गाड्यांचं वेळापत्रक बदलण्यात आलंय. यात तुतारी, मांडवी, कोकणकण्या, मत्स्यगंधा या चार प्रमुख एक्सप्रेसचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Konkan
Mumbai Local Train
Mega block

Related Stories

No stories found.