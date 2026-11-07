Panvel-Karjat Local: उपनगरीय रेल्वे प्रवासाला गती! पनवेल-कर्जत प्रकल्प डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन

मुंबई : पनवेल-कर्जत उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉरचे काम डिसेंबर २०२६ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) ठेवले आहे. उर्वरित कामे पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रकल्प मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पनवेल, नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांतील प्रवाशांना उपनगरीय रेल्वे प्रवासाचा नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..एमयूटीपी-३अंतर्गत सुमारे दोन हजार ७८२ कोटी रुपये खर्चुन २९.६ किलोमीटर लांबीचा हा दुहेरी रेल्वेमार्ग उभारण्यात येत आहे. सप्टेंबर २०२६ अखेर प्रकल्पाचे सुमारे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले होते. उर्वरित कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..Palghar: शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची दिवाळी न्यायालयीन कोठडीत, रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरणात ११ जणांचा जामीन अर्ज फेटाळला.पाच स्थानकांचा समावेशपनवेल, चिखले, पोयंजे (मोहपे), चौक आणि कर्जत अशी पाच स्थानके या मार्गावर असतील. पनवेल, चिखले आणि पोयंजे येथील स्थानक इमारतींची कामे पूर्ण झाली आहेत. चौक स्थानकातील इमारत आणि भुयारी मार्गाचे कामही पूर्ण झाले आहे. कर्जत स्थानकातील फलाट, लिफ्ट आणि सरकते जिने यांसारख्या प्रवासी सुविधांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत..पूल, बोगद्यांची कामे पूर्णया मार्गावर नऊ मोठे पूल, ३५ लहान पूल, पाच उड्डाणपूल आणि १६ भुयारी मार्ग उभारण्यात आले आहेत. तीन बोगद्यांचे खोदकाम, अंतर्गत अस्तरीकरण आणि रूळ टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. एकूण ६९.७० किलोमीटरपैकी ६८.७० किलोमीटर रुळ टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सिग्नल यंत्रणेचे सुमारे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, मोहपे आणि चौक स्थानकांवरील इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगच्या चाचण्याही यशस्वी झाल्या आहेत..Mumbai News: सरकारला न्यायालयाचा दणका, खासगी प्रकल्पासाठी 'टाटा'च्या जमीन संपादनाचा निर्णय रद्द.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.