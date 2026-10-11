Mumbai: पनवेल-कर्जत लोकल लवकरच सुरु होणार, दररोज ५० गाड्या धावणार; प्रवाशांना दिलासा मिळणार!

मुंबई : प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर, जलद आणि सोयीस्कर होण्यासाठी पनवेल ते कर्जत लोकल सुरु केली जात आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगात सुरु असून लवकरच हा मार्ग प्रवाशांच्या सेवेसाठी सुरु केला जाणार आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यात हा मार्ग वाहतुकीसाठी सुरु करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाच्या हालचारी सुरु आहेत. सध्या या प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून एमयूटीपी-3 अंतर्गत पनवेल-कर्जतदरम्यान दुहेरी रेल्वे मार्गिकेचे काम सुरु करण्यात आले आहे. सध्या या प्रकल्पाचे ९९ टक्के काम पूर्ण झाले असून यासाठी तब्बल २ हजार ७८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात या रेल्वे मार्गावर दररोज ५० लोकल धावणार आहेत. यामुळे प्रवाशांचा पनवेल ते कर्जतपर्यंतचा प्रवास अधिकच जलद होणार आहे. .Mumbai Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावर दृश्यमानतेची समस्या; दुभाजकांवरील झाडी ठरतेय धोकादायक.५ रेल्वे स्थानकेपनवेल-कर्जतदरम्यान दुहेरी रेल्वे मार्गिकेवर पनवेल, चिखले, पोयंजे, चौक आणि कर्जत अशी ५ स्थानके उभारण्यात आली आहेत. तसेच ३ बोगदे, ५ उड्डाणपूल आणि १६ भुयारी मार्ग उभारण्यात आले आहेत..दररोज ५० लोकल धावणारपनवेल-कर्जत रेल्वे मार्ग वाहतुकीसाठी सुरु करण्यासाठी सध्या तांत्रिक चाचण्या घेतल्या जात आहेत. या चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मान्यता दिली जाणार आहे. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात दररोज १२ डब्यांच्या ५० लोकल चालवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..सायन रुग्णालयात डॉक्टरने जीवन संपवलं; स्वत:लाच सलाईन लावत ॲनस्थेशियाचा ओव्हरडोस घेतला, बाथरूममध्ये मृतदेह आढळल्याने खळबळ.तथापि, पुढच्या टप्प्यात गाड्यांची क्षमता आणि प्रवाशांची गरज पाहता विस्तार केला जाणार आहे. १५ डब्यांच्या लोकल तसेच वातानुकूलित लोकल सुरू करण्याचा विचार केला जाणार आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली..प्रवासाचा वेळ वाचणार पनवेल-कर्जत नवीन रेल्वे मार्ग सुरू झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ ३० मिनिटांनी कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळू शकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.