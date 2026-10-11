मुंबई

Mumbai: पनवेल-कर्जत लोकल लवकरच सुरु होणार, दररोज ५० गाड्या धावणार; प्रवाशांना दिलासा मिळणार!

Panvel-Karjat Local Train: पनवेल-कर्जत लोकल लवकरच सुरु होणार केली जाणार आहे. या मार्गावर दररोज ५० गाड्या धावणार आहेत.
Panvel-Karjat Local Train

Panvel-Karjat Local Train

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर, जलद आणि सोयीस्कर होण्यासाठी पनवेल ते कर्जत लोकल सुरु केली जात आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगात सुरु असून लवकरच हा मार्ग प्रवाशांच्या सेवेसाठी सुरु केला जाणार आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यात हा मार्ग वाहतुकीसाठी सुरु करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाच्या हालचारी सुरु आहेत. सध्या या प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

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