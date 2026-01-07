मुंबई

‘लाडक्या बहिणी’ महापालिका निवडणूक रिंगणात! राजकीय पक्षांकडून महिलांना मोठ्या प्रमाणावर संधी; जाणून घ्या आकडेवारी...

Panvel Municipal Corporation Elections News: पनवेल महापालिका निवडणुकीत तब्बल १०८ ‘लाडक्या बहिणी’ निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या आहेत. यात भाजप आघाडीवर दिसून येत आहे.
Panvel Municipal Corporation
Panvel Municipal CorporationEsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वसंत जाधव

पनवेल : महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत यंदा महिलांचा लक्षणीय सहभाग पाहायला मिळत असून ५० टक्के आरक्षण असल्यामुळे विविध राजकीय पक्षांकडून तब्बल १०८ महिला उमेदवारांना निवडणूक रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. सर्वाधिक महिला उमेदवारांना भारतीय जनता पार्टीने संधी दिली असून, त्यापाठोपाठ शेतकरी कामगार पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांचा क्रमांक लागतो. या महिला उमेदवारांपैकी कोण ‘संधीचे सोने’ करणार, हे चित्र निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
election
Maharashtra Politics
Municipal election
mumbai politics
panvel
(panvel municipal corporation)

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com