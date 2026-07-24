मुंबई

Panvel News: एमएमआरडीएला मोठा झटका! पालिकेने १,२६० कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव फेटाळला

MMRDA Project: पनवेल महापालिकेने एमएमआरडीएने मेट्रो-१२ प्रकल्पासाठी मागितलेल्या १,२५९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. अतिरिक्त निधी देणे शक्य नसल्याची भूमिका यावेळी प्रशासनाकडून मांडण्यात आली.
Panvel Municipal Corporation

Panvel Municipal Corporation

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या महासभेत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांनी मेट्रो-१२ प्रकल्पासाठी मागितलेल्या १,२५९.८१ कोटी रुपयांच्या आर्थिक योगदानाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. पालिकेने यापूर्वीच विविध नागरी परिवहन प्रकल्पांसाठी मोठा आर्थिक भार उचलला असल्याने अतिरिक्त निधी देणे शक्य नसल्याची भूमिका प्रशासनाने ठामपणे मांडली. महापौर नितीन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत उपमहापौर प्रमिला पाटील, आयुक्त मंगेश चितळे, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे आणि महापालिका सचिव नानासाहेब कामठे उपस्थित होते.

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