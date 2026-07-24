Panvel News: एमएमआरडीएला मोठा झटका! पालिकेने १,२६० कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव फेटाळला

पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या महासभेत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांनी मेट्रो-१२ प्रकल्पासाठी मागितलेल्या १,२५९.८१ कोटी रुपयांच्या आर्थिक योगदानाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. पालिकेने यापूर्वीच विविध नागरी परिवहन प्रकल्पांसाठी मोठा आर्थिक भार उचलला असल्याने अतिरिक्त निधी देणे शक्य नसल्याची भूमिका प्रशासनाने ठामपणे मांडली. महापौर नितीन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत उपमहापौर प्रमिला पाटील, आयुक्त मंगेश चितळे, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे आणि महापालिका सचिव नानासाहेब कामठे उपस्थित होते..कल्याण-तळोजा मेट्रो-१२ हा २०.७५६ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग असून, त्यावर १७ स्थानके प्रस्तावित आहेत. या मार्गातील बामलीं धानसर ते पिसार्वे-तळोजे पाचनंद हा ३.२८५ किलोमीटरचा टप्पा पनवेल महापालिका हद्दीत येतो. या पार्श्वभूमीवर मेट्रो धोरण-२०१७ अंतर्गत एमएमआरडीएने पालिकेकडून आर्थिक सहभागाच्ची मागणी केली होती..Maharashtra Dry Day: महाराष्ट्रात २५ जुलैला खरंच 'ड्राय डे' आहे का? आषाढी एकादशीनिमित्त प्रशासनाचा निर्णय काय?.मेट्रो सुरू झाल्यानंतर मालमत्तांच्या किमती वाढतील तसेच पालिकेच्या महसुलातही वाढ होईल, असा दावा करण्यात आला होता, मात्र या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाने आधीच विविध परिवहन प्रकल्पांसाठी मोठा निधी खर्च केल्याचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे आणखी १,२५९.८१ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार स्वीकारणे पालिकेच्या आर्थिक नियोजनाला बाधा आणणारे ठरेल, प्रशासनाने असे स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांनी प्रस्तावाला अनुकूलता दर्शवली असली तरी बहुमताने महासभेने प्रशासनाची भूमिका मान्य करत एमएमआरडीएला आर्थिक योगदान देण्याचा प्रस्ताव नाकारला..४३७ कोटींचा आधीच भारपनवेल महापालिकेने यापूर्वी पनवेल-कर्जत उपनगरी रेल्वे प्रकल्पासाठी वाढीव विकास शुल्काच्या माध्यमातून सुमारे ३५२.६४ कोटी रुपये राज्य शासनाच्या नागरी परिवहन प्रकल्प निधीत जमा केले आहेत. तसेच मेट्रो-१२ मार्गासाठी आवश्यक रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी सुमारे ८५ कोटी रुपये स्वनिधीतून मंजूर करण्यात आले आहेत. म्हणजेच पालिकेने आतापर्यंत ४३७ कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक योगदान विविध परिवहन प्रकल्पांसाठी दिले आहे. याच कारणामुळे आणखी १,२५९.८१ कोटी रुपयांची मागणी स्वीकारणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले..Student Protest: "आजच्या तरुणांना दडपणे अन् त्यांचे ब्रेनवॉश करणे, यशस्वी होणार नाही," भारतीय क्रिकेटपटूने सरकारला दाखवला आरसा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.