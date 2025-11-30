BMC Action: पालिका करणार भटक्या श्वानांसाठी शेल्टर निवाऱ्याची उभारणी, कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करणार

पनवेल : भटक्या श्वानांच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुमोटो याचिका क्रमांक ०५/२०२५ अनुषंगाने राज्य शासनाने २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्व महानगरपालिकांना दिलेल्या निर्देशांनुसार पनवेल महानगरपालिकेत प्राणी जन्म संनियंत्रण समितीची बैठक नुकतीच आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत प्राणी जन्म नियंत्रण, श्वानांचे लसीकरण, निर्बिजिकरण आणि नागरिकांच्या सहकार्याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली..यावेळी उपायुक्त प्रसेनजित कारलेकर, मुख्य वैद्यकिय अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. भगवान गीते, डॉ. मधुलिका लाड, पंचायत समितीचे पशुधन विकास अधिकारी डॉ. ए.बी.मारकवार, डॉ.एम.एम. मर्चंडे, आयबीएन संस्थेचे मुख्य शल्यचिकित्सक डॉ. एच.जी. घनवट उपस्थित होते..Shrikant Shinde: महायुती टिकवायची की नाही हे त्यांनी ठरवावं, श्रीकांत शिंदे यांचा भाजपा प्रदेशाध्यक्षांना टोला .महापालिकेच्या वतीने पशुवैद्यकीय विभागाच्या वतीने प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम सन २०१८ पासून सुरू असून आतापर्यंत १२हजार७०० पेक्षा अधिक भटक्या श्वानांचे निर्बिजिकरण करण्यात आले आहे. तसेच "झिरो-रेबीज निर्मूलन कार्यक्रम" अंतर्गत श्वानांचे नियमित लसीकरण करण्यात येत असून, सन २०२५ मध्ये १५हजार६७९ श्वानांना रेबीज प्रतिबंधात्मक लस देण्यात आली आहे. रेबीज विषयी जनजागृती करून जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत माहिती पोहचविण्याच्या दृष्टीने विविध कार्यक्रम राबविण्याबाबत आयुक्तांनी यावेळी सूचना दिल्या..भटक्या श्वानांना योग्य व्यवस्थापनासाठी शेल्टर निवाऱ्याची उभारणी जलद गतीने सुरू असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. हे निवारा केंद्र उभारल्यानंतर शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्टेशन, बस डेपो, क्रीडा संकुल आणि गर्दीच्या ठिकाणी आढळणारे भटके श्वान पकडून त्यांचे निर्बिजिकरण व लसीकरण करून त्यांना या सुरक्षित निवाऱ्यात ठेवण्याविषयीचे निर्देश आयुक्तांनी दिले..सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटक्या श्वानांना खाऊ घालण्यासाठी जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, यासाठी पशुप्रेमींनी महानगरपालिका पशुवैद्यकीय विभागाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. पालिकेने यादृष्टीने अर्जाचा नमुना उपलब्ध करून दिला आहे..Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल.निश्चित केलेल्या ‘फीडिंग स्पॉट’ व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. तसेच नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष हेल्पलाइन क्रमांक विकसित करण्याबाबतही चर्चा झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.