Panvel News: पनवेलच्या कळंबोली गेट पंप प्रकल्पावरून नवा वाद, ठाकरे गटाच्या नगरसेविका आक्रमक

कळंबोली तलावातील गेट पंप प्रणालीच्या टेंडर प्रक्रियेवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेविका लीना गरड यांनी पनवेल महापालिका प्रशासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही प्रशासनाकडून टेंडर प्रक्रियेला वेग दिला जात असल्याचा आरोप आरोप केला जात आहे. .तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या अनेक कंपन्यांनी टेंडरच्या अटींवर हरकती घेतल्या होत्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. टेंडरमध्ये निर्माता कंपनीसोबत सामंजस्य करार (MoU) अनिवार्य करण्याची अट सर्वात वादग्रस्त ठरली आहे. या अटीमुळे पात्र कंपन्यांना प्रक्रियेतून बाहेर ठेवले जात असल्याचा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे. .स्पर्धा कृत्रिमरीत्या मर्यादित केल्यास योग्य दर मिळत नाहीत. ज्याचा थेट फटका सार्वजनिक तिजोरीला बसू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, टेंडरमध्ये परदेशी बनावटीच्या लहान क्षमतेच्या प्रणालीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारतात यशस्वी ठरलेल्या मोठ्या यंत्रणांना डावलून, देखभाल-दुरुस्ती आणि भारतीय हवामानाचा विचार न करता हा निर्णय घेतला जात असल्याचे आरोप होत आहेत..या प्रकरणावर बोलताना नगरसेविका लीना गरड यांनी म्हटलं की, "पनवेलमधील काही ठेकेदार आणि सत्ताधारी चौकडी प्रशासनावर दबाव आणून सोयीस्कर अटी लादतात. या अटी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या स्पर्धेत येऊ शकत नाहीत आणि गुणवत्ता ढासळते. यापूर्वीच्या 'रोनक ॲडव्हर्टायझिंग' प्रकरणाप्रमाणेच येथेही ठराविक लोकांचा फायदा करून दिला जात आहे. या अन्यायाविरोधात सभागृहात आवाज उठवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे." .एकीकडे न्यायालयीन सुनावणी सुरू असताना दुसरीकडे टेंडर प्रक्रिया रेटणे योग्य नसल्याचे म्हटलं जात आहे. नागरिकांच्या पैशांचा विनियोग आणि पारदर्शकता जपण्याचे आव्हान आता पालिकेसमोर आहे.