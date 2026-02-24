मुंबई

Panvel: पनवेलकरांसाठी मोठा निर्णय! सिडको वसाहत आणि २९ गावांना जोडणारी महापालिकेची बससेवा सुरू होणार; बसमार्ग आणि थांबे कसे ठरणार?

PMC Bus Service News: पनवेल महापालिका प्रवासी बस सेवा लवकरच सुरू होणार आहे. नागरिकांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बस डेपो उभारणीसाठी समिती स्थापन केली आहे.
खारघर : पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत वाढत्या लोकसंख्येला आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या गरजेला लक्षात घेऊन लवकरच प्रवासी बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी बस मार्ग निश्चिती, संभाव्य प्रवासीसंख्या आणि बस डेपो उभारणीसाठी सविस्तर सर्वेक्षण करण्याकरिता खासगी तज्ज्ञ एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे.

