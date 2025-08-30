मुंबई

Property Tax Department: पनवेलच्या विकासाचा श्रीगणेशा, पाच महिन्यात ४८३ कोटी तिजोरीत जमा

Panvel Municipality: महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने १ एप्रिल २५ ते २९ ऑगस्ट दरम्यान तब्बल १ लाख ३६ हजार ९६७ मालमत्ताधारकांनी ४८३.८ कोटींचा कर तिजोरीत जमा केला आहे.
Panvel Municipal Corporation
Panvel Municipal CorporationEsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पनवेल : महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाने यंदा विक्रमी कर वसुली केली आहे. १ एप्रिल ते २९ ऑगस्ट दरम्यान तब्बल १ लाख ३६ हजार ९६७ मालमत्ताधारकांनी ४८३.८ कोटींचा कर तिजोरीत जमा केल्याने पनवेलच्या विकासाचा श्रीगणेशा होणार आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
tax department
panvel
(panvel municipal corporation)

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com