मुंबई

Kalamboli Accident: नवी मुंबईत भरधाव कारचा थरार! डॉक्टरनं पदपथावरील पादचाऱ्यांना चिरडलं; लहान मुलांसह ४ जण गंभीर जखमी

Kalamboli accident News: नवी मुंबईत भरधाव कारचा थरार पाहायला मिळाला आहे. पदपथावरील पादचाऱ्यांना चिरडल्याची घटना समोर आली आहे. यात लहान मुलांसह 4 जखमी झाले आहेत.
Kalamboli accident News

Kalamboli accident News

ESakal

Vrushal Karmarkar
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वसंत जाधव (पनवेल बातमीदार)

नवी मुंबईतील कळंबोली परिसरातून एक धक्कादायक अपघाताची बातमी समोर आली आहे. कळंबोलीतील भारत गॅस नाका परिसरात आज सायंकाळी सव्वा सहाच्या सुमारास भरधाव चारचाकी गाडीने पदपथावरील पादचाऱ्यांना जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात चार जण जखमी झाले असून त्यामध्ये लहान मुलांचाही समावेश आहे. जखमींपैकी एका व्यक्तीची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळत आहे.

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