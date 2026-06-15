Kalamboli Accident: नवी मुंबईत भरधाव कारचा थरार! डॉक्टरनं पदपथावरील पादचाऱ्यांना चिरडलं; लहान मुलांसह ४ जण गंभीर जखमी

वसंत जाधव (पनवेल बातमीदार)नवी मुंबईतील कळंबोली परिसरातून एक धक्कादायक अपघाताची बातमी समोर आली आहे. कळंबोलीतील भारत गॅस नाका परिसरात आज सायंकाळी सव्वा सहाच्या सुमारास भरधाव चारचाकी गाडीने पदपथावरील पादचाऱ्यांना जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात चार जण जखमी झाले असून त्यामध्ये लहान मुलांचाही समावेश आहे. जखमींपैकी एका व्यक्तीची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातानंतर संबंधित गाडी पदपथावरून थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानात घुसल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. प्राथमिक माहितीनुसार, कळंबोली येथील सत्यम हॉस्पिटलचे मालक डॉ. संजय बारणवाल हे स्वतः गाडी चालवत होते. अपघातानंतर जखमींना तातडीने कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..Sanchita Ugale: एक्स प्रियकराचा त्रास, आरोग्य समस्या की नैराश्य? अभिनेत्री संचिता उगलेने का संपवलं आयुष्य? मैत्रिणीनं सगळंच सांगितलं!.घटनेची माहिती मिळताच कळंबोली पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून अपघाताचे नेमके कारण काय, तसेच अपघात कशामुळे घडला याचा तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे भारत गॅस नाका परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.