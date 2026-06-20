नवी मुंबईत रोजची बत्ती गूल! नागरिक त्रस्त... अखेर महावितरणचा ३६० कोटींचा मास्टर प्लॅन समोर

पनवेल आणि नवी मुंबई परिसरातील वीज पुरवठा अधिक विश्वासार्ह व अखंड करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) ने ३६० कोटी रुपयांचा सर्वसमावेशक कृती आराखडा तयार केला आहे. वाढत्या नागरीकरण आणि निवासी विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या वीज मागणीला योग्य प्रतिसाद देताना कंपनीने हा आराखडा आखला..१९५ कोटींची गुंतवणूक पनवेलसाठीप्रस्तावित एकूण गुंतवणुकीपैकी १९५ कोटी रुपये पनवेल क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या संदर्भात पनवेल महानगरपालिका मुख्यालयात एक महत्वाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित उपाययोजनांचा तपशील सादर केला..सबस्टेशन क्षमता वाढवण्याचे नियोजनआराखड्यानुसार, खांदा कॉलनी, कल्पतरू, टोपल नाका आणि नवीन पनवेल सेक्टर-७ येथील सबस्टेशनची प्रत्येकी १० मेगाव्होल्ट अँपिअर (MVA) ने क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. याशिवाय, वेगाने विकसित होत असलेल्या रोहिंजन-धनसार परिसरातील वाढत्या निवासी मागणीची पूर्तता करण्यासाठी नवीन ३३/२२ केव्ही सबस्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.नेरे सबस्टेशनची क्षमताही १० MVA ने वाढवली जाईल. यामुळे पनवेलच्या ग्रामीण भागासह लगतच्या क्षेत्राला अतिरिक्त ६० MVA वीज पुरवठा उपलब्ध होईल..Mumbai Crime: बॉस समजून पैसे पाठवले, पण घडलं विचित्रच; फसवणुकीतील ५.७५ कोटी रोखले, दिल्लीतून पाच जण अटकेत.ट्रान्समिशन लाइन आणि इतर उपायनेटवर्क बळकटीकरणाच्या प्रयत्नांतर्गत तळोजा येथील पंचानंद नगर येथे नुकतेच कार्यान्वित झालेल्या २२० केव्ही, १०० MVA क्षमतेच्या सबस्टेशनमधून सेक्टर-१८ ते सेक्टर-२९ दरम्यान नवीन ट्रान्समिशन लाइन टाकण्यात येणार आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे परिसरातील वीज पुरवठ्याची विश्वासार्हता निश्चितपणे वाढेल.मंजुरी प्रक्रिया आणि वेळापत्रकहा कृती आराखडा मंजुरीसाठी महावितरणच्या मुंबईतील मुख्यालय प्रकाशगड येथे सादर करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप औपचारिक मंजुरी मिळालेली नाही. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मंजुरी मिळाल्यानंतर पायाभूत सुविधांचे अपग्रेड पूर्ण होण्यास आणि नवीन सुविधा सुरू होण्यास सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे..वारंवार वीज खंडित होण्याच्या पार्श्वभूमीवर बैठकगेल्या दोन आठवड्यांत पनवेलच्या काही भागांत वारंवार वीज पुरवठा खंडित झाल्याच्या घटनांमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली होती. सार्वजनिक तक्रारी आणि निषेधाच्या इशाऱ्यांनंतर भाजप आमदारांनी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्याकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली. त्यानुसार बोर्डीकर यांनी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यांनी कामोठे सबस्टेशनची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आणि परिसरातील वीज पुरवठा सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आखण्यास सांगितले.नागरी विकासाला अनुरूप उपाययोजनाअधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, पनवेल आणि नवी मुंबईतील वेगवान नागरीकरण व निवासी विस्तार लक्षात घेता, वीज खंडित होण्याचा धोका कमी करणे आणि सध्याच्या तसेच भविष्यातील वीज गरजा पूर्ण करणे हा या सर्व उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आहे. प्रस्तावित सुधारणांमुळे रहिवाशांना अधिक स्थिर आणि गुणवत्तापूर्ण वीज पुरवठा मिळण्याची अपेक्षा आहे..Mumbai News: मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ! भेसळयुक्त मिठाई-माव्याचा मोठा साठा उघड; तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.