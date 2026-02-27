फी न भरल्याने आठवीतील विद्यार्थ्याला परीक्षेस मज्जाव, शाळेच्या कारवाईविरोधात कडक पाऊल उचलण्याचा इशारा, पनवेलमध्ये नेमकं काय घडलं?

पनवेल : पनवेल येथील एका शाळेतील इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्याला शाळेच्या वार्षिक शुल्क थकबाकीच्या कारणावरून वार्षिक परीक्षेस बसू न दिल्याचा गंभीर प्रकार गुरूवारी (ता. २६) समोर आला आहे. या प्रकरणी परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून विद्यार्थ्याचे राहीलेले पेपर पुन्हा घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच न्याय न मिळाल्यास शाळेसमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे..संबंधित विद्यार्थी बालवाडीपासून शाळेत शिक्षण घेत असून यावर्षी त्याच्या पालकांनी काही प्रमाणात शालेय शुल्क भरले आहे. मात्र उर्वरित शुल्काची थकबाकी असल्याचे कारण देत शाळा व्यवस्थापनाने त्याला वार्षिक परीक्षेस बसण्यास मज्जाव केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गणिताचा पेपर विद्यार्थ्याला सुमारे अर्धा तास उशिराने देण्यात आला, तर इंग्रजी विषयाच्या परीक्षेला त्याला पूर्णपणे बसू देण्यात आले नाही, असे पालकांनी सांगितले आहे. परिणामी पालकांना विद्यार्थ्याला घरी घेऊन जावे लागले..Navi Mumbai: मुंबईकरांना वाहतुकीच्या समस्येपासून दिलासा मिळणार! ऐरोली-घणसोली उन्नत मार्गाच्या कामाला सुरूवात, कसा आहे मार्ग?.या प्रकारामुळे विद्यार्थ्याच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम झाल्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत असून त्याच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तक्रारदार महादेव वाघमारे यांनी शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे यावेळी नमूद केले. शुल्क वसुलीचा प्रश्न हा शाळा व पालक यांच्यातील आर्थिक विषय असला तरी विद्यार्थ्यांना परीक्षेत बसण्यास मज्जाव करणे हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून संबंधित विद्यार्थ्याचा इंग्रजी विषयाचा पेपर पुन्हा घेण्यात यावा तसेच त्याला पुढील सर्व परीक्षांना बसण्याची परवानगी देण्याचे आदेश शाळेला द्यावेत, अशी मागणी वाघमारे यांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. तसेच तालुक्यातील सर्व शाळांना फी थकबाकीच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना परीक्षेतून रोखू नये, असेही निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, तातडीने कार्यवाही न झाल्यास शांतीनिकेतन स्कूलसमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही महादेव वाघमारे यांनी दिला आहे..Mumbai Local: लोकल प्रवास अधिक सुरक्षित होणार, प्रवासी सुविधा वाढणार; मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय.शांती निकेतन शाळेसंदर्भात आमच्याकडे तक्रार आलेली आहे. त्या अनुषंगाने शाळेकडे शहानिशा करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.- शाहू सतपाल, गटशिक्षणाधिकारी पनवेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.