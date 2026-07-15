Panvel: पनवेलमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस; १० जणांवर हल्ला, लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिक गंभीर जखमी

पनवेल : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभरात भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस वाढत चालल्याचे दिसत आहे. अशातच पनवेलमधील कामोठे सेक्टर-१० परिसरात भटक्या कुत्र्यांनी दहशत माजवल्याचे समोर आले आहे. एका पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याने दहा जणांवर हल्ला केल्याची घटना घडली. या घटनेत लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिक जखमी झाले आहेत. अशा घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पनवेलमधील कामोठे सेक्टर-१० परिसरात एका पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याने परिसरात खेळणाऱ्या लहान मुलांवर अचानक झडप घातली. मुलांना वाचवण्यासाठी गेलेल्या कृष्णा म्हात्रे (६४) यांच्यावरही कुत्र्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात कुत्र्याने कृष्णा म्हात्रे डोळ्याजवळ चावा घेतल्याने त्यांच्या डोळ्याला मोठी दुखापत झाली. तसेच एका सहा वर्षीय मुलाच्या गालाला आणि आणखी एका ज्येष्ठ नागरिक जखमी झाला आहे..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची डंपरला धडक, गाडीचा चक्काचूर; तिघांचा जागीच मृत्यू; २ जखमी .दरम्यान, या घटनेननंतर जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तसेच पनवेल महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने संबंधित कुत्र्याला पकडले असून त्याला निरीक्षणासाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. तथापि, स्थानिकांनी सांगितल्यानुसार, कामोठे परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढत चालला आहे. यापूर्वीही कुत्र्यांनी नागरिकांवर हल्ला केल्याच्या घटना घडल्या आहेत..Mira Road Fire: मीरा रोड येथील दालमिया शाळेत भीषण आग! ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, सभागृह जळून खाक; परिसरात धुराचे लोट, VIDEO VIRAL.भटक्या कुत्र्यांवर तातडीने नियंत्रण मिळवण्यासाठी शिंदेसेनेतील कामोठे शहर प्रमुख रोकेश गवारी यांनी महापालिकेने विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच नागरिकांनीही परिसरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.