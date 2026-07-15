मुंबई

Panvel: पनवेलमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस; १० जणांवर हल्ला, लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिक गंभीर जखमी

Stray Dog Attack: पनवेलमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी धुमाकूळ घातला असून एका कुत्र्याने दहा जणांवर हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिक गंभीर जखमी झाले आहेत.
Stray Dogs Attack

Stray Dogs Attack

sakal

Mansi Khambe
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पनवेल : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभरात भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस वाढत चालल्याचे दिसत आहे. अशातच पनवेलमधील कामोठे सेक्टर-१० परिसरात भटक्या कुत्र्यांनी दहशत माजवल्याचे समोर आले आहे. एका पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याने दहा जणांवर हल्ला केल्याची घटना घडली. या घटनेत लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिक जखमी झाले आहेत. अशा घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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Mumbai
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