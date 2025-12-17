Panvel-Karjat Local: कर्जत-पनवेल मार्गावर लवकरच लोकल धावणार, प्रवाशांसाठी दिलासा; प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात

कर्जत : नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील लाखो प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासात आमूलाग्र बदल घडवणारा पनवेल-कर्जत उपनगरी रेल्वे प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. सुमारे २,७८२ कोटी रुपये खर्चाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यानंतर आवश्यक तांत्रिक चाचण्या आणि सुरक्षिततेच्या मंजुरीनंतर लोकल सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जत-पनवेल लोकल सेवेची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांसाठी दिलासा देणारी ठरणार आहे..पनवेल ते कर्जतदरम्यान सुमारे २९.६ किलोमीटर लांबीचा संपूर्ण दुहेरी उपनगरी रेल्वेमार्ग उभारण्यात येत आहे. हा प्रकल्प मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प-३ (एमयूटीपी-३) अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येत असून, आतापर्यंत सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक भौतिक प्रगती साध्य झाली आहे. बोगदे, पूल, स्थानक इमारती, रूळ टाकण्याचे काम, विद्युतवाहिन्या आणि सिग्नलिंग व्यवस्था ही सर्व कामे सध्या अंतिम टप्प्यात सुरू आहेत. रेल्वे प्रशासनाने मार्च २०२६ पर्यंत सर्व उर्वरित कामे पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे..Mumbai News: धारावीकरांचे तात्पुरते स्थलांतर होणार, दरमहा १८ हजार रुपये मिळणार; पुनर्विकासासाठी प्रशासनाचा निर्णय.रोजगारनिर्मितीचे केंद्रकर्जत तालुक्यातील किरवली आणि वांजळे गावांच्या हद्दीत सुमारे ३०० मीटर लांबीचा नवा दुहेरी बोगदा पूर्ण करण्यात आला असून, हा या मार्गावरील मोठा अडथळा मानला जात होता. याशिवाय नढाळ आणि वावरले बोगद्यांचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. नवी मुंबईतील औद्योगिक क्षेत्र, जेएनपीटी बंदर आणि आगामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत आहे..सर्व थांबे एकाच ठिकाणीदरम्यान, कर्जत रेल्वे स्थानकापासून अवघ्या ४०० मीटर अंतरावर नवीन पनवेलला जाण्यासाठी रेल्वे स्थानक उभारण्यात येत आहे. सुमारे पाच प्लॅटफॉर्मसह अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असे हे रेल्वे स्थानक विकसित केले जात आहे. भविष्यात लोकल सेवेसाठी सध्या वापरात असलेले कर्जत रेल्वे स्थानक पूर्णपणे या नव्या पनवेल रेल्वे स्थानकाच्या ठिकाणी स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे..Mumbai News: मराठी माणसा... जागा हो, मुंबई वाचव..! अज्ञाताकडून शहरात ठिकठिकाणी फलकबाजी; राजकीय वर्तुळात खळबळ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.