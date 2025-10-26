Panvel to Karjat: आता पनवेल ते कर्जत प्रवास फक्त एक तासात होणार, नवीन रेल्वे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात, सेवा कधी सुरू होणार? वाचा...

पनवेल ते कर्जत दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ लवकरच कमी होईल. कारण या रेल्वे कॉरिडॉरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अहवालानुसार, कॉरिडॉरचा ७९% भाग पूर्ण झाला आहे. मार्च २०२६ पर्यंत तो जनतेसाठी खुला होईल. पनवेल ते कर्जत दरम्यानचा हा २९.६ किलोमीटरचा मार्ग भविष्यात लोकांसाठी प्रवास सोपा करेल, ज्यासाठी २,७८२ कोटी रुपये गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. .अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या कॉरिडॉरमुळे प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळ अंदाजे ३० मिनिटांची बचत होईल. हा प्रकल्प जानेवारी २०२६ च्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या स्थानकांवर कुंपण बसवले जात आहे. जे पूर्वी वापरल्या जाणाऱ्या कुंपणापेक्षा वेगळे आहे. पनवेल, चिखले, मोहोपे, चौक आणि कर्जत स्थानकांवर प्रवासी सुविधा आणि कार्यरत इमारती पूर्णत्वाच्या जवळ आहेत. .Arabian Sea Low Pressure : अरबी समुद्रात पुन्हा कमी दाबाचा पट्टा! महाराष्ट्रात आणखी किती दिवस पाऊस पडणार?.विस्तारित रेल्वे नेटवर्क पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रकल्प पनवेल आणि कर्जत दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी करेल. ज्यामुळे अखंड कनेक्टिव्हिटी मिळेल. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या प्रवाशांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या कॉरिडॉरमुळे पनवेल आणि कर्जत दरम्यान एक महत्त्वाचा उपनगरीय दुवा निर्माण होईल. नवी मुंबई, रायगड आणि आसपासच्या परिसरांना रेल्वे जोडणी वाढेल आणि दैनंदिन प्रवाशांचा प्रवास वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल..हे काम मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (MUTP) 3 अंतर्गत MRVC द्वारे केले जात आहे. अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की पनवेल आणि कर्जतमधील पूल, बोगदे, स्टेशन इमारती आणि रेल्वे उड्डाणपुलांसह प्रमुख नागरी कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. या प्रकल्पात आधुनिक अभियांत्रिकी डिझाइन आणि पर्यावरणीय चिंता लक्षात घेऊन पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यासाठी प्राधान्याने वन मंजुरीचा समावेश आहे..CM Devendra Fadnavis : फडणवीस-शिंदे वेगळे लढणार! भाजपच्या मंत्र्यांनीच दिला मोठा इशारा.एमआरव्हीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विलास सोपान वाडेकर म्हणाले की, पनवेल-कर्जत उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉरमुळे या प्रदेशाला एक नवीन आणि जलद पर्यायी मार्ग मिळेल. ज्यामुळे कर्जतचा प्रवास सध्याच्या कल्याण मार्गापेक्षा कमी वेळ घेणारा होईल. यामुळे प्रवाशांची सोय आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारेलच. शिवाय आजूबाजूच्या परिसरातील आर्थिक घडामोडींनाही चालना मिळेल. हा प्रकल्प प्रादेशिक विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. या आर्थिक वर्षात तो जनतेसाठी खुला केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.