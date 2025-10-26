मुंबई

Panvel to Karjat: आता पनवेल ते कर्जत प्रवास फक्त एक तासात होणार, नवीन रेल्वे प्रकल्प अंतिम टप्प्यात, सेवा कधी सुरू होणार? वाचा...

Panvel to Karjat Railway: आता पनवेलहून कर्जतला पोहोचण्यासाठी फक्त एक तास लागणार आहे. रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. मार्चपर्यंत ही लाईन कार्यान्वित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
पनवेल ते कर्जत दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ लवकरच कमी होईल. कारण या रेल्वे कॉरिडॉरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अहवालानुसार, कॉरिडॉरचा ७९% भाग पूर्ण झाला आहे. मार्च २०२६ पर्यंत तो जनतेसाठी खुला होईल. पनवेल ते कर्जत दरम्यानचा हा २९.६ किलोमीटरचा मार्ग भविष्यात लोकांसाठी प्रवास सोपा करेल, ज्यासाठी २,७८२ कोटी रुपये गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.

