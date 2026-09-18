मुंबई

Panvel News: पनवेलमध्ये वाहतुकीत मोठे बदल! गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुकांसाठी प्रशासनाचे कडक पाऊल

Panvel Traffic Diversion : गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुकांसाठी पनवेलमध्ये वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. या कालावधीत विसर्जन मार्गांवर सर्व प्रकारच्या वाहनांना बंदी असणार आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पनवेल : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल शहर, खांदेश्वर आणि नवीन पनवेल परिसरात गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. विसर्जन मार्गावर कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त डॉ. राहुल खाडे यांनी वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी केली आहे.

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