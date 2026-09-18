Panvel News: पनवेलमध्ये वाहतुकीत मोठे बदल! गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुकांसाठी प्रशासनाचे कडक पाऊल

पनवेल : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल शहर, खांदेश्वर आणि नवीन पनवेल परिसरात गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. विसर्जन मार्गावर कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त डॉ. राहुल खाडे यांनी वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना जारी केली आहे..ही वाहतूक बंदी १८, १९, २०, २३, २५ आणि ३० सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून विसर्जन मिरवणुका संपेपर्यंत लागू राहील. या कालावधीत विसर्जन मार्गांवर गणेशमूर्ती वाहून नेणारी वाहने, पोलिस आणि अत्यावश्यक सेवांची वाहने वगळता इतर सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेशबंदी करण्यात आली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! ब्लॉकमुळे ४ लोकल रद्द, दोन दिवस कल्याण-कसारा सेवा बंद; रेल्वे वेळापत्रकात मोठे बदल.प्रमुख बदल व पर्यायी मार्ग सावरकर चौक ते वडाले तलाव (नागफणी) दोन्ही बाजूंच्या मार्गांवर प्रवेश बंद. पर्यायी मार्ग सावरकर चौक ते कोर्ट रोड, सहस्त्रबुद्धे हॉस्पिटल रोड आणि ठाणा नाका रोड.राम स्नॅक्स कॉर्नर ते वडाळे तलाव वाहतुकीसाठी बंद. ही वाहतुक राम स्नॅक्स कॉर्नर ते अशोक गार्डन, देशमुख गल्ली मार्गे सावरकर चौक..खांदा कॉलनीतील त्रिमूर्ती सोसायटी (सेक्टर ८) व श्री कृपा बैंक्वेट हॉल (सेक्टर ६) कडून तलावाकडे जाणाऱ्या मार्गावर बंदी. पर्यायी मार्ग अॅक्सिस बँकेकडून वाहने छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाच्या दिशेने वळवतील.आदई तलाव येथील तुलसी हाईट्स ते भावना मेडिकल मार्ग बंद. डी-मार्ट, एचडीएफसी चौक किंवा डॉ. आंबेडकर उड्डाणपुलाचा वापर करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.