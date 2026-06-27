Panvel: पनवेलमधील व्हायरल व्हिडिओचे सत्य समोर; अंगणवाडी सेविकेने नव्हे तर आईनेच मुलीला मारहाण केल्याचे स्पष्ट

पनवेल: नांदगाव येथील एका लहान मुलीला मारहाण करताना दाखवणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसरला होता. या व्हिडिओत ‘अंगणवाडी सेविकेने मुलीला मारहाण केली’ असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, महिला व बालविकास विभागाच्या सखोल चौकशीत हा दावा पूर्णपणे चुकीचा ठरला आहे..विभागाने तातडीने पडताळणी केली असता, संबंधित महिला अंगणवाडी सेविका नसून ती मारहाण झालेल्या मुलीची स्वतःची आई असल्याचे स्पष्ट झाले. पनवेलमधील या घटनेची माहिती देताना महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, व्हिडिओमध्ये दिसणारी व्यक्ती मुलीची आई आहे..Pune: रेल्वे स्थानकाची क्षमता वाढणार; सहा फलाटांच्या कामाला सुरुवात ; नवीन ६० गाड्या धावणार.खोट्या दाव्याने पसरला व्हिडिओसोशल मीडियावर हा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत असताना त्यासोबत “अंगणवाडी सेविकेने मारहाण केली” असा खोटा प्रचारही सुरू होता. विभागाने याची तातडीने दखल घेत संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ) यांना घटनास्थळी पाठवले. प्रत्यक्ष चौकशीत सत्य समोर आले.मारहाण करणाऱ्या महिलेने आपल्या कृत्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. अधिकाऱ्यांनी तिला स्पष्ट करून सांगितले की, लहान मुलांना मारहाण करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. तसेच त्या महिलेचे समुपदेशन सुरू करण्यात आले आहे, जेणेकरून भविष्यात अशी घटना घडणार नाही..Maharashtra Rain Update: एक दिवस हजेरी लावून विश्रांती... पुण्यातील पाऊस कुठं हरवला, राज्यात काय परिस्थिती?.अंगणवाडी सेविकांवर अन्यायमहाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका लाखो बालकांच्या कल्याणासाठी निःस्वार्थ भावनेने काम करतात. त्यांच्या कामाला खोट्या आरोपांचा बोजा पडणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. एका व्यक्तीच्या चुकीच्या कृत्यामुळे संपूर्ण अंगणवाडी व्यवस्थेवर टिका होणे योग्य नाही.महिला व बालविकास विभागाने याप्रकरणी त्वरित कारवाई करून खरे स्वरूप स्पष्ट केले. बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी विभाग सतर्क असल्याचेही सांगितले. पालकांनीही मुलांचे संगोपन करताना संयम बाळगावा आणि कायद्याचे पालन करावे, असे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.