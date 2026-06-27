मुंबई

Panvel: पनवेलमधील व्हायरल व्हिडिओचे सत्य समोर; अंगणवाडी सेविकेने नव्हे तर आईनेच मुलीला मारहाण केल्याचे स्पष्ट

Viral Panvel Video Fact-Checked by Authorities: पनवेलमधील व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात अंगणवाडी सेविकेवर करण्यात आलेला मारहाणीचा दावा चौकशीत खोटा ठरला.
Panvel

Panvel

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पनवेल: नांदगाव येथील एका लहान मुलीला मारहाण करताना दाखवणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसरला होता. या व्हिडिओत ‘अंगणवाडी सेविकेने मुलीला मारहाण केली’ असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, महिला व बालविकास विभागाच्या सखोल चौकशीत हा दावा पूर्णपणे चुकीचा ठरला आहे.

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