Parel-Chinchpokli: ईद-मिलादच्या मिरवणुकीदरम्यान राडा! धक्काबुक्की, दगडफेक अन् धार्मिक घोषणाबाजी; परळ-चिंचपोकळीत तणाव, Video Viral

मुंबई : मुंबईतील परळ-चिंचपोकळीत ईद-मिलादच्या मिरवणुकीदरम्यान दोन गटांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाल्याची घटना घडली आहे. धार्मिक घोषणाबाजी आणि पोस्टर्स फाडल्यामुळे दोन गटांमध्ये मोठा वाद झाला असून यावेळी धक्काबुक्की, बाचाबाची तसेच दगडफेक झाल्याची घटना घडली. या प्रकारानंतर पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत परिस्थितीवर नियंत्रण आणले. मात्र या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील परळ-चिंचपोकळी परिसरात धार्मिक मिरवणुकीदरम्यान दोन गटांमध्ये, धक्काबुक्की आणि बाचाबाची झाली. धार्मिक घोषणाबाजी आणि पोस्टर्स फाडल्यामुळे दोन गटात वाद निर्माण होताच यावेळी दगडफेकीची घटना देखील घडली. तथापि, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल होत परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आणली..Mumbai Local: कर्मचाऱ्यांना लागला लेटमार्क! मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, लोकल खोळंबल्याने प्रवाशांची तारांबळ .भायखळा-लालबाग-परळ पूल वाहतुकीसाठी बंदया घटनेनंतर भायखळा-लालबाग-परळ पूल काही काळ वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. त्याचबरोबर परिसरातील परिस्थिती लक्षात घेता पोलिसांकडून सतत देखरेख ठेवली जात होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून परळ, चिंचपोकळी आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. तसेच काही मार्गांवरील वाहतूकही तात्पुरती बंद करून वाहने पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली होती..Mumbai Metro Viral News: मुंबई मेट्रोत मांजरीला लागली 'नोकरी'! MMMOCL ने दिलं Chief Feline Officer पद, ड्युटीही ठरवली.काही जखमीपरळ येथे झालेल्या घटनेत काही जण जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. तसेच काही जणांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती असून, घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलीस सहआयुक्त मनोज शर्मा यांनी सध्या परळ येथील परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले असून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.