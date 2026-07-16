Mumbai News : अर्धवट तोडलेले झाड गर्भवतीवर कोसळले; एसआयसीयूमध्ये उपचार सुरू, पालिकेवर निष्काळजीपणाचा आरोप

मुंबई - गोरेगाव (पश्चिम) येथे २६ वर्षीय गर्भवती महिलेवर झाड कोसळल्याची घटना घडली आहे. जखमी महिलेवर कूपर रुग्णालयाच्या सर्जिकल अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. तिच्या खांद्याला, डोक्याला, पाठीला आणि गुडघ्याला दुखापत झाली आहे. या घटनेनंतर महिलेच्या पतीने पालिकेवर निष्काळजीचा आरोप केला असून हे झाड अर्धवट तोडून ठेवल्याने हा अपघात झाल्याचा दावा केला. तपासण्या आणि सोनोग्राफी केल्यानंतर डॉक्टरांनी गर्भातील बाळ सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट केले..गोरेगाव (पश्चिम) येथील हनुमाननगरमध्ये बुधवारी दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास मनाली शेलार यांच्यावर झाड कोसळले. मनाली यांच्या आई संध्या लोलगे यांनी सांगितले, की मनाली या सहा महिन्यांची गर्भवती असून, प्रसूतीसाठी गोरेगाव येथील प्रसूतिगृहात नोंदणी करण्यासाठी मोठ्या बहिणी आणि भाच्यासोबत गेल्या होत्या. रुग्णालयातून परतल्यानंतर मोठी मुलगी दुचाकी पार्क करीत असताना मनाली बाजूला उभ्या हाेत्या. त्याच वेळी अचानक झाड त्यांच्यावर कोसळले. यासंदर्भात पी-साऊथ वॉर्डचे अधिकारी अनिरुद्ध कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही..मनाली यांचे पती अक्षय शेलार यांनी सांगितले, की अपघातात त्यांच्या पत्नीच्या डोक्याला, पाठीला, कंबरेला आणि गुडघ्याला दुखापत झाली आहे. झाड कोसळताच त्या बेशुद्ध झाल्या. घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी त्यांना तातडीने कूपर रुग्णालयात दाखल केले.चार वर्षांपूर्वी विवाह झालेल्या मनाली या कांदिवलीहून गाेरेगाव येथे माहेरी आल्या होत्या. अपघातानंतर पालिकेचे अधिकारी रुग्णालयात पोहोचले. त्यांनी योग्य उपचाराचे आश्वासन देऊन रुग्णालय प्रशासनाला जखमी महिलेची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या..नगरसेविकेच्या कार्यालयासमोरच झाड कोसळलेमनाली यांचे भाऊ प्रणय लोलगे यांनी सांगितले, की कोसळलेले झाड हे वॉर्ड क्रमांक ५६च्या नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया यांच्या पक्ष कार्यालयासमोरच होते. कूपर रुग्णालयाच्या कार्यवाह अधिष्ठाता डॉ. मनीषा खरे यांनी सांगितले, की रुग्णाची सोनोग्राफी आणि एमआरआय करण्यात आला आहे. त्यांच्या खांद्याला आणि कंबरेला दुखापत झाली असली तरी कोणतेही फ्रॅक्चर नाही. त्यांची प्रकृती स्थिर असून एसआयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत..चौकशीचे आदेशप्रभाग समिती अध्यक्षा श्रीकला पिल्लै यांनी सांगितले, की अलीकडे झाडे कोसळण्याच्या अनेक घटना घडल्या असून काहींना जीवही गमवावा लागला आहे. त्यामुळे सुकलेले झाड पूर्णपणे का हटवले गेले नाही, याची चौकशी करण्याचे आदेश वॉर्ड अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. निष्काळजी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.