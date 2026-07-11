Mumbai Marathi: 'मराठीत बोला' म्हणताच प्रवाशी दोन तास RPF कार्यालयात?; पश्चिम रेल्वेविरोधात आंदोलनाचा इशारा, AC लोकलमध्ये वाद..

-नितीन बिनेकर मुंबई : महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीत संवाद साधण्याची मागणी केल्यानंतर एका प्रवाशाला अंधेरी येथील रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) कार्यालयात सुमारे दोन तास बसवून ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप मराठी एकीकरण समितीने केला आहे. धावत्या एसी लोकलमध्ये तिकीट तपासणीदरम्यान घडलेल्या या प्रकारानंतर पश्चिम रेल्वेने जाहीर माफी मागावी, संबंधित तिकीट तपासकांवर गुन्हे दाखल करावेत; अन्यथा बुधवारी रेल्वेविरोधात आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही समितीने दिला आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.मिळालेल्या माहितीनुसार, नालासोपारा येथील तुकाराम हेगडे हे एसी लोकलने नालासोपारा ते दादर असा प्रवास करत होते. गाडी धावत असताना तिकीट तपासणी सुरू होती. त्यावेळी एका अमराठी तिकीट तपासकाने हिंदीत तिकिटाची विचारणा केली. त्यावर हेगडे यांनी, "माझ्याशी मराठीत संवाद साधा," अशी विनंती केल्याचे सांगितले जाते. यानंतर दोघांमध्ये शाब्दिक वाद झाला..- बाराखडीवरून वाढला वादवाद वाढल्यानंतर मराठी तिकीट तपासक साईप्रसाद सावंत पुढे आल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून वाद अधिक तीव्र झाला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये सावंत यांनी मराठी बाराखडी म्हणून दाखवत प्रवाशाला रेल्वेचे नियम समजावून सांगितल्याचे दिसते. या वेळी प्रवासी आणि तिकीट तपासक दोघेही एकमेकांचे मोबाईलवर व्हिडिओ चित्रीकरण करत असल्याचेही दिसून येते. मात्र, व्हायरल व्हिडिओची सत्यता आणि संपूर्ण घटनाक्रमाची स्वतंत्रपणे पुष्टी होऊ शकलेली नाही..- दोन तास आरपीएफ कार्यालयात?यानंतर हेगडे यांना अंधेरी स्थानकात उतरवून आरपीएफ कार्यालयात नेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. तेथे त्यांना सुमारे दोन तास बसवून ठेवण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. केवळ मराठीत संवाद साधण्याची मागणी करणे हे सरकारी कामात अडथळा कसा ठरू शकतो, असा सवाल मराठी एकीकरण समितीने उपस्थित केला आहे..- व्हिडिओ व्हायरल; संतापाच्या प्रतिक्रियाया घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले असून त्यावर विविध स्तरांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. व्हिडिओमध्ये मराठी तिकीट तपासक बाराखडी म्हणून दाखवत प्रवाशाला रेल्वेचे नियम समजावून सांगत असल्याचे दिसते. तसेच प्रवासी आणि तिकीट तपासक एकमेकांचे व्हिडिओ चित्रीकरण करत असल्याचेही दिसून येते. या घटनेमुळे सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आले आहे..- रेल्वे पोलिसांकडे तक्रारया प्रकरणी मराठी एकीकरण समितीने रेल्वे पोलिसांकडे लेखी निवेदन देऊन संबंधित तिकीट तपासकांविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. समितीच्या निवेदनात, मराठीत संवाद साधण्याची मागणी केल्यामुळे प्रवाशाला अंधेरी येथील आरपीएफ कार्यालयात दोन तासांहून अधिक काळ बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मराठीत संवाद साधण्याची मागणी करणे हे कोणत्याही प्रकारे सरकारी कामात अडथळा ठरत नसल्याचा दावा करत, कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता प्रवाशाला ताब्यात ठेवणे हे नागरिकांच्या भाषिक हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे समितीने म्हटले आहे..- चौकशीची मागणीनिवेदनात महाराष्ट्र रेल्वे पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) यांच्यामार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ मधील लागू तरतुदींनुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.दरम्यान, या प्रकरणाबाबत पश्चिम रेल्वे प्रशासन, रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) तसेच जीआरपीची अधिकृत भूमिका वृत्त लिहिपर्यंत मिळू शकलेली नव्हती. ती मिळाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात येईल..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...मराठीत संवाद साधण्याची मागणी करणे हा गुन्हा नाही. मग त्याला सरकारी कामात अडथळा कसा म्हणता येईल? संबंधित प्रवाशाला नाहक त्रास देण्यात आला असून हा मराठी भाषिकांच्या भाषिक अधिकारांचा भंग आहे. पश्चिम रेल्वेने तातडीने जाहीर माफी मागावी आणि संबंधित तिकीट तपासकांवर गुन्हे दाखल करावेत. अन्यथा बुधवारी रेल्वेविरोधात आंदोलन करण्यात येईल.- गोवर्धन देशमुख, राज्याध्यक्ष, मराठी एकीकरण समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.