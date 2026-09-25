Megablock: रविवारी प्रवाशांचे हाल होणार! सर्व रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक; लोकलच्या वेळापत्रकात बदल; पाहा वेळापत्रक

मुंबई : विविध अभियांत्रिकी आणि देखभालीच्या कामांसाठी मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि हार्बर मार्गावर रविवारी (ता. २७) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. मुख्य मार्गावर माटुंगा ते मुलुंड, तर हार्बर मार्गावर कुर्ला ते वाशी यादरम्यान ब्लॉक असेल. पश्चिम रेल्वेवरही शनिवार-रविवारच्या मध्यरात्री वसई रोड ते भाईंदरदरम्यान जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे काही लोकल रद्द करण्यात येणार असून, काही गाड्या धीम्या मार्गावरून वळविण्यात येतील..मध्य रेल्वेकुठे : माटुंगा मुलुंड अप व डाउन जलदकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंतपरिणाम : सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या डाउन जलद लोकल माटुंगा येथे डाउन धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. या लोकल माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान सर्व स्थानकांवर थांबतील. ठाण्यापुढे जाणाऱ्या जलद लोकल मुलुंड येथे पुन्हा जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. ठाण्याहून सुटणाऱ्या अप जलद लोकल मुलुंड येथे अप धीम्या मार्गावर वळविण्यात येतील. तसेच खोपोलीहून दुपारी १.४८ वाजता सुटणारी लोकल आता दुपारी २.०६ वाजता सुटेल..High Court: डीएनए चाचणी ही विशेष कारणास्तव! न्यायालयाकडून पितृत्व वादातील आदेश रद्द.हार्बर मार्गकुठे : कुर्ला-वाशी अप व डाउनकधी : सकाळी ११.१० ते सायं. ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या वाशी, बेलापूर आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या डाउन लोकल, तसेच पनवेल, बेलापूर आणि वाशीहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप लोकल रद्द करण्यात येतील. ब्लॉकच्या कालावधीत सीएसएमटी-कुर्ला आणि पनवेल-वाशीदरम्यान विशेष लोकल चालविण्यात येतील. ट्रान्स हार्बर आणि उरण मार्गावरील सेवा रविवारच्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहतील..Thane Crime: ठाण्यात पोलीस अधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या, रात्री गस्त घालत असताना गावगुंडाने जागीच संपवलं; नेमकं काय घडलं?.पश्चिम रेल्वेकुठे : वसई रोड-भाईंदर अप आणि डाउन धीमीकधी : शनिवार २६ सप्टेंबर मध्यरात्री १२.३० ते रविवारी पहाटे ४.३० वाजेपर्यंत परिणाम: जम्बो ब्लॉकच्या कालावधीत धीम्या मार्गावरील सर्व लोकल विरार/वसई रोड आणि बोरिवली/भाईंदरदरम्यान जलद मार्गावरून चालविण्यात येतील. रविवारी दिवसा पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक घेण्यात येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.