मुंबई : मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे अधिक आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रवासी आता 'Uber' ॲपद्वारे मेट्रोची तिकिटे सहजपणे आरक्षित करू शकतात, ज्यामुळे त्यांचा प्रवास पूर्वीपेक्षाही अधिक सोयीस्कर झाला आहे. या नवीन प्रणालीअंतर्गत, प्रवासी 'मेट्रो मार्गिका 2A' आणि '7' साठीची QR कोड-आधारित तिकिटे थेट आपल्या मोबाईल फोनवरूनच आरक्षित करू शकतात. .यामुळे तिकीट खिडक्यांवरील लांब रांगा टाळण्यास मदत होईल आणि वेळेचीही बचत होईल. या सुविधेअंतर्गत, प्रवाशांना आकर्षक सवलतीही दिल्या जात आहेत. प्रवाशी तिकीट आरक्षणावर ५० टक्क्यांपर्यंतची (जास्तीत जास्त ₹१० च्या मर्यादेपर्यंत) सवलत मिळवू शकतात; ज्यामुळे सामान्य प्रवाशांना आर्थिक दिलासा मिळेल. ही डिजिटल प्रणाली प्रवाशांना पूर्णपणे कागदविरहित प्रवासाचा अनुभव देईल..क्यूआर तिकिटांमुळे प्रवेश आणि निर्गमन सुलभ होईल, ज्यामुळे प्रवास अधिक सुखकर आणि जलद होईल. या उपक्रमामुळे प्रवाशांना फर्स्ट आणि लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीतही मोठा दिलासा मिळेल. आता एकाच, एकीकृत प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रवासाचे नियोजन करणे आणि तिकिटे बुक करणे अधिक सोपे झाले आहे..ONDC चे Uber सोबतचे एकत्रीकरण मुंबईकरांना अखंड आणि डिजिटल प्रवासाचा एक नवीन मार्ग उपलब्ध करून देईल. ही घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. आता मुंबईकर Uber ॲपवर थेट QR-कोड आधारित मेट्रो तिकिटे आरक्षित करू शकतात. एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या मते, सध्या ७० ते ७२ टक्के मेट्रो प्रवासी डिजिटल तिकिटांचा वापर करत आहेत..सध्या, मेट्रो मार्गिका 2A आणि 7 वर दररोज 3.5 लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. नजीकच्या काळात मार्गिका 2B आणि 9 वरील सेवा देखील सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील नागरी वाहतूक अधिक सोयीस्कर, वेगवान आणि सुलभ बनवण्यात या उपक्रमाची महत्त्वपूर्ण भूमिका असेल..सध्या ही सुविधा मेट्रो मार्गिका 2A आणि 7 वर उपलब्ध आहे, ज्यांचा वापर दररोज ३,५०,००० हून अधिक प्रवासी करतात. नजीकच्या भविष्यात, इतर मार्गिकांचाही या प्रणालीमध्ये समावेश केला जाईल; ज्यामुळे शहराचे परिवहन जाळे अधिकच बळकट होईल.