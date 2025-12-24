मुंबई

Navi Mumbai: नेरूळ स्थानक परिसरात बेवारस वाहनांचा सुळसुळाट, प्रवाशांची गैरसोय!

Navi Mumbai Unauthorized Parking: नवी मुंबईतील नेरूळ रेल्वे स्थानकात बेवारस वाहने आणि अनधिकृत पार्किंगचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.
Navi Mumbai Unauthorized Parking

Navi Mumbai Unauthorized Parking

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नेरूळ : स्वच्छ, सुनियोजित आणि आधुनिक शहर म्हणून नवी मुंबईची ओळख आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका व सिडकोच्या नियोजनबद्ध कामकाजामुळे शहराने स्वच्छतेच्या शर्यतीत सातत्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे. मात्र, या उजळ प्रतिमेला नेरूळ रेल्वे स्थानक परिसरातील बेवारस, भंगारात निघालेली वाहने आणि अनधिकृत पार्किंग यामुळे गालबोट लागत आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
Navi Mumbai Municipal Corporation
cidco

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com