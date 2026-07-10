मुंबई

Sanjay Raut letter to Chief Minister : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शालेय साहित्य खरेदीत ५५ कोटींचा घोटाळा?; संजय राऊतांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Sanjay Raut : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शालेय साहित्य खरेदीत ५५ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा आरोप करत खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे.
Sanjay Raut letter to Chief Minister devendra fadanvis

Sanjay Raut letter to Chief Minister devendra fadanvis

esakal

Sandeep Shirguppe
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Pimpri Chinchwad Municipal Corporation : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील शालेय गणवेश व शालेय साहित्य खरेदी व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करत शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित मंत्री आणि पालिका प्रशासनावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

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