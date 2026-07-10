Sanjay Raut letter to Chief Minister : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शालेय साहित्य खरेदीत ५५ कोटींचा घोटाळा?; संजय राऊतांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील शालेय गणवेश व शालेय साहित्य खरेदी व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करत शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित मंत्री आणि पालिका प्रशासनावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..९ जुलै २०२६ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात राऊत यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवडमधील काही नागरिकांनी शालेय गणवेश, ओढणी, स्वेटर, मोजे, रेनकोट, दप्तर आदी साहित्याच्या खरेदी प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याची तक्रार केली आहे. ही खरेदी ई-टेंडर प्रक्रियेद्वारे होणे आवश्यक असताना नियमांचे उल्लंघन करून ती करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..पत्रानुसार, तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया बंधनकारक असतानाही ती न राबवता सोलापूर येथील एका सहकारी संस्थेला परस्पर काम देण्यात आले. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे.राऊत यांनी पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचाही उल्लेख केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय साहित्याचे दर निश्चित करून दिले असून, त्यानुसार एका संचाची किंमत सुमारे २३१ रुपये असायला हवी होती. मात्र महापालिकेने हा संच तब्बल ७८९ रुपयांना खरेदी केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यामुळे प्रति संच सुमारे ५५८ रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला असून, हा जनतेच्या पैशांवरील डल्ला असल्याचा आरोप त्यांनी केला..Sanjay Raut Statement : संजय राऊत म्हणाले 'आम्हाला आत्मचिंतनाची गरज आहे'; मूळ शिवसैनिकांवरच पक्ष उभा राहतो.या संपूर्ण व्यवहारात सुमारे ५० ते ५५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत राऊत यांनी संबंधित व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. पत्रात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" या घोषणेचाही उल्लेख केला आहे. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शालेय साहित्य खरेदीत निविदा नियमांना बगल देण्यासाठी काही मंत्र्यांकडून पालिका आयुक्तांवर दबाव आणण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे..या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे आपण मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे पाठविली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून झालेल्या या कथित भ्रष्टाचाराची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.