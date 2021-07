सर्वसामान्यांना आर्थिक चटके देणाऱ्या पेट्रोल- डिझेलची दरवाढ माहितेय का ?

By

मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेले इंधनाचे दर सध्या स्थिर आहे. पेट्रोल (Petrol) 10 तर डिझेलच्या (Diesel) दरात 12 दिवसांपासून अद्याप वाढ झाली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना (Common People) किरकोळ दिलासा मिळाला आहे. मात्र, गेल्या अनेकवर्षांमध्ये इंधनाच्या दरात अशापद्धतीची दरवाढ कधीच झाली नसल्याने सध्या असलेल्या इंधनाच्या दरांमुळे आर्थिक गणित (Financial problem) विस्कळीत झाले आहे. ( Petrol diesel rates of last twelve days details - nss91)

मुंबईत पेट्रोल सर्वात शेवटी 17 जुलै रोजी वाढ झाले होते. 16 जुलै रोजी पेट्रोल 107.54 रुपये प्रति लिटर दर होते. त्यानंतर 29 पैशाची वाढ झाली होती. त्यानंतर आता पेट्रोल 107.83 ररुपये दरावर पेट्रोल स्थिर झाले आहे. तर डिझेलच्या दरात शेवटची वाढ 15 जुलै रोजी झाली होती. 14 जुलै रोजी 97.29 रुपये प्रति लिटर डिझेल दर होते. त्यानंतर 15 जुलै रोजी 16 पैशांची वाढ होऊन सध्या मुंबईत डिझेल 97.45 रुपये प्रति लिटर डिझेलचे दर आहे.

राज्यात जरी इंधनाच्या दरात स्थिरता आली असली तरी,देशातील महानगरांच्या तुलनेत सध्या मुंबईत इंधनाचे दर सर्वाधिक असल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये मुंबई - पेट्रोल 107.83 तर डिझेल 97.45 त्यातुलनेत चंदीगड पेट्रोल 97.93 डिझेल 89.50, बंगळुरू - पेट्रोल 105.25 डिझेल 95.26, दिल्ली - पेट्रोल 101.84 डिझेल 89.87, चेन्नई - पेट्रोल 102.49 डिझेल 94.39, कोलकत्ता - पेट्रोल 102.8 डिझेल 93.2, पटना - पेट्रोल 104.25 डिझेल 95.51, रायपूर - पेट्रोल 99.81 डिझेल 97.18, पणजी - पेट्रोल 99.59 डिझेल 94.86, रांची - पेट्रोल 96.68 डिझेल 94.84 रुपये प्रति लिटर दराची नोंद झाली आहे.