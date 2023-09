By

मुंबई : IPS अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध नोंदवलेले दोन FIR हायकोर्टानं रद्द केले आहेत. त्यामुळं रश्मी शुक्ला यांना सरकारनं क्लीनचीट दिली आहे. फडणवीस गृहमंत्री असताना गुप्तचर विभागाकडून फोन टॅपिंग प्रकरणं घडलं होतं, त्यात शुक्लांवर हे गुन्हे दाखल झाले होते. (Phone Tapping Case Clean Chit to Rashmi Shukla two FIR quashed in case)

पुण्यात आणि मुंबईत एफआयआर

सुत्रांच्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री असताना विरोधी नेत्यांचे फोन कॉल्स बेकायदेशीरपणे रेकॉर्ड करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला होता. या फोन टॅपिंग प्रकरणाची जबाबदारी राज्य गुप्तचर विभाग प्रमुख या नात्यानं रश्मी शुक्ला यांच्यावर दोन FIR नोंदवण्यात आल्या होत्या. यांपैकी एक एफआयआर पुण्यात तर दुसरी मुंबईतील कुलाबा पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आली होती. (Latest Marathi News)

'या' नेत्यांचे झाले होतो फोन टॅप

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना हे दोन्ही FIR नोंदवण्यात आले होते. हे दोन्ही एफआयआर मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार नोंदवण्यात आले होते. पुण्यात काँग्रेस नेते नाना पटोले तर मुंबईत संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांचे फोन रेकॉर्ड करण्यात आले होते. (Marathi Tajya Batmya)

क्लोजर रिपोर्ट

दरम्यान, पुणे फोन टॅपिंग प्रकरणात फिर्यादीद्वारे क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला होता. तर दुसरीकडं, कुलाबा प्रकरणी शुक्ला यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्य सरकारनं मंजुरी देण्यास नकार दिला होता.