Mumbai News: कोस्टल रोडचा दहिसर-विरारपर्यंत विस्तार होणार! मुंबईसह पर्यटकांना मोठा लाभ; काय आहे नियोजन?

Coastal Road Project: मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर झाले असून केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
Updated on

मुंबई : मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पातील सर्व प्रमुख अडथळे दूर झाले असून मिठागर जमीन हस्तांतरण तसेच सीआरझेड आणि वन पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानग्या मिळाल्याने हा प्रकल्प जलदगतीने होईल, तसेच बोरिवली-ठाणे बोगदा प्रकल्पाचे काम दोन महिन्यांत सुरू होईल, असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी येथे जाहीर केले.

