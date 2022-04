Live : लता दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार; PM मोदी षण्मुखानंद सभागृहात दाखल

By

मुंबई : दिवंगत ज्येष्ठ गायिका लता मंगेशकर यांच्या निधनानंतर सुरु करण्यात आलेला लता मंगेशकर पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाहीर झाला आहे. हा पुरस्कार वितरण सोहळा आज मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृहात पार पडत आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदी या कार्यक्रमाला हजर झाले आहेत. (PM Narendra Modi come to Mumbai for recived Lata Mangeshkar Award)

यावेळी आदिनाथ हृदयनाथ मंगेशकर यांनी दिनानाथ मंगेशकर ट्रस्ट आणि या ट्रस्टकडून देण्यात येणाऱ्या या पुरस्काराची माहिती उपस्थितांना दिली.

