Police Action: अमली पदार्थांचे विक्रेते रडारवर! संघटित टोळ्यांवर करडी नजर; नववर्ष स्वागतासाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज

मुंबई : अमली पदार्थांच्या नशेत बेहोश होत, नववर्ष स्वागताचा पायंडा मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत रूढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तमाम सुरक्षा यंत्रणांनी अमली पदार्थ उत्पादक, वितरक, वाहक, विक्रेत्यांच्या संघटित टोळ्या रडारवर घेतल्या आहेत. विशेष म्हणजे नाताळ ते ३१ डिसेंबरपर्यंत शहरात आयोजित सार्वजनिक, खासगी कार्यक्रमांवर या यंत्रणा लक्ष ठेवून असणार आहेत..गेल्या आठवड्यात मुंबई गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने वांद्रे आणि प्रभादेवी परिसरात केलेल्या कारवाया याच मोहिमेचा एक भाग होता. या कारवायांमध्ये सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे कोकेन, एक्स्टॅसी (एमडीएमए) आणि परदेशी गांजा (हायड्रोपोनिक वीड) जप्त करण्यात आला. यातील एक्स्टॅसी गोळ्या आणि कोकेन पार्टी ड्रग्ज म्हणून ओळखले जातात..नाताळ ते ३१ डिसेंबर हा अमली पदार्थ विक्रीचा मोठा हंगाम मानला जातो. या कालावधीत नियमित ग्राहकांसोबत नववर्ष स्वागताच्या निमित्ताने अमली पदार्थ पहिल्यांदाच चाखणाऱ्यांची मोठी भर पडते. यातील बहुतांश व्यक्ती विशेषतः तरुण पुढे या अमली पदार्थांचे नियमित सेवन करू लागतात. या हंगामासाठी शहरातील गल्लीबोळात अमली पदार्थ विकणारे दोन ते तीन आधीच पुरेसा साठा करून ठेवतात. त्यामुळे डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच सुरक्षा यंत्रणा सतर्क होतात. खबऱ्यांना कामाला लावून अमली पदार्थांची मोठी खेप पकडण्याचा, त्याद्वारे उत्पादक, विक्रेत्यांपासून किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंतची संघटित टोळी उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करतात..मेक्सिको, लॅटिन अमेरिका येथे विशेष करून तयार केला जाणारा कोकेन या रासायनिक अमली पदार्थ भारतात आजही हवाई, जलमार्गाने चोरट्या मार्गाने दाखल होत आहे, मात्र गेल्या काही वर्षांत कोकेनला पर्याय ठरणारा एमडी (मेफेड्रॉन) या अमली पदार्थाची निर्मिती भारतात सुरू झाली. राज्य पोलिसांसह केंद्रीय अमली पदार्थविरोधी पथक(एनसीबी), महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) या यंत्रणांनी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सुरू असलेले एमडी उत्पादन घेणारे कारखाने उद्ध्वस्त केले आहेत..गेल्याच आठवड्यात मुंबई गुन्हे शाखेने सातारा येथे असाच एक कारखाना उद्ध्वस्त केला. कारखान्यांसह विक्रेत्यांवर होणाऱ्या कारवायांवरून एमडी या अमली पदार्थाचे उत्पादन इथल्या इथे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याने तो सहजरीत्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे या अमली पदार्थाच्या साखळीवर यंत्रणांनी विशेष लक्ष केंद्रित केल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..एमडीसोबत परदेशी गांजाची विक्री रोखणे यंत्रणेसाठी आव्हान ठरले आहे. थायलंडमध्ये नैसर्गिक अर्थात गांजाच्या उत्पादन, वापरावर निर्बंध नव्हते. अलीकडेच त्या देशाने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पर्यटक गांजा सेवन करू शकतात, असा नियम केला. तेथे पाण्यावर तयार होणाऱ्या गांजाचे उत्पादन प्रचंड असून, भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ ठरते आहे. त्यामुळे दरदिवशी बँकॉकहून गांजा वाहून आणणारा किमान एक प्रवासी कस्टम विभागाच्या हाती लागतो. याशिवाय समुद्रीमार्गे आणि कुरिअर सेवेमार्फत होणारी तस्करी वेगळीच..दुसरीकडे गांजा, चरसचे प्रमाणातील सेवन हानिकारक नाही. या पदार्थांना अमली पदार्थ म्हणू नये. त्यावरील निर्बंध शिथिल करावेत, ही तरुणवर्गाची जुनी मागणी आहे. तरुणवर्ग गांजाला अमली पदार्थ मानत नाही. त्यात परदेशी गांजात विविध फ्लेवर उपलब्ध असल्याने तो तरुणांसाठी आकर्षण ठरतो. त्यामुळे कधीकाळी श्रमिकांपुरते मर्यादित गांजा सेवनाचे वलय अनेकपटीने पसरले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एमडीप्रमाणे परदेशी गांजा विकणाऱ्यांनाही यंत्रणांनी रडारवर घेतले आहे..मद्यधुंद वाहनचालकांमुळे अपघातनववर्षाच्या स्वागतावेळी मद्यधुंद वाहनचालकांमुळे अपघातांचे प्रमाणही वाढते. त्यात अमली पदार्थांचा वापर अधिक धोकादायक ठरतो. त्यामुळे नववर्ष साजरे करताना स्वतःच्या आणि इतरांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी प्रत्येकाने घ्यावी. संगीत, नृत्य, मित्रमैत्रिणींसोबतचा संवाद, सामाजिक उपक्रम यातूनही आनंद साजरा करता येतो, असे दरवर्षी आवाहन करूनही याकडे दुर्लक्ष होते..यंत्रणांसमोर आव्हानएमडीसोबत परदेशी गांजाची विक्री रोखणे यंत्रणांसाठी आव्हान ठरत आहे. थायलंडमध्ये पाण्यावर तयार होणाऱ्या गांजाचे उत्पादन प्रचंड असून, भारत ही सर्वात मोठी बाजारपेठ ठरते आहे. त्यामुळे दरदिवशी बँकॉकहून गांजा वाहून आणणारा किमान एक प्रवासी कस्टम विभागाच्या हाती लागतो. नववर्ष स्वागताची संधी साधून या तस्करीमध्ये अधिकच वाढ होते..अमली पदार्थविरोधी कारवाया सुरूच आहेत. ३१ डिसेंबरनिमित्त विक्रेते, वितरकांवर विशेष लक्ष ठेवून आहोत. नववर्ष स्वागतासाठी आयोजित कार्यक्रमांवरही अमली पदार्थविरोधी पथकाचे लक्ष असेल.- नवनाथ ढवळे, उपआयुक्त, अमली पदार्थविरोधी पथक.पोलिसांची कारवाईनोव्हेंबर महिन्यापर्यंत मुंबईत १,६२७ किलो निरनिराळे अंमली पदार्थ जप्तसर्वाधिक प्रमाण गांजा - १,३२२ किलो व एमडी २६७ किलो.