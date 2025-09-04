गणरायाच्या मिरवणुकीवर कडक बंदोबस्त, साध्या वेशात पोलिसांचे पथक गस्त घालणार अन्...; कशी असेल सुरक्षा?

ठाणे : दहा दिवसांच्या गणेश विसर्जनासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तालयाने कडक बंदोबस्त लावला आहे. ठाणे पोलिसांच्या जोडीला अतिरिक्त कुमक यावेळी गणेश मंडळ ते विसर्जन स्थळापर्यंत तैनात असणार आहे. साध्या वेशात पोलिसांचे पथक गस्त घालणार आहे. मिरवणुकीसह विसर्जन घाटांवर या वेळी १०५ ड्रोनची नजर असून अनुचित प्रकार घडणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे..येत्या शनिवारी (ता. ६) गणरायाचे विसर्जन होणार आहे. आगमनाप्रमाणे विसर्जन मिरवणूक आणि विसर्जनस्थळी विशेष खबरदारी घेत मोठ्या प्रमाणात प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ड्रोनची व्यवस्था केली आहे. त्याशिवाय स्थानिक पोलीस ठाण्यांसह पोलिस मुख्यालय आणि पोलीस महासंचालकांमार्फत चार हजार पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी असा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. तसेच तीन एसआरपी कंपन्या पाचारण करण्यात आल्या असून ८०० होमगार्ड पोलिसांच्या मदतीला बंदोबस्तात तैनात राहणार आहेत..Thane Crime: तलाठी कार्यालय चोरी प्रकरण! तपासात धक्कादायक खुलासा उघड; डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं? .एक पोलीस प्रत्येक मंडळाचा समन्वयकगणेशोत्सव मंडळाच्या माहितीसाठी प्रत्येक मंडळासाठी एक पोलीस कर्मचारी समन्वयक म्हणून देण्यात आला आहे. तोच कर्मचारी मंडळासह मिरवणुकीच्या रूटबाबत माहिती घेणार आहे..नाशिकहून ५० प्रशिक्षणार्थी पोलीस अधिकारीनाशिक येथून प्रशिक्षित १० पोलीस निरीक्षक आणि १० पोलिस उपनिरीक्षक यांच्या व्यतिरिक्त ५० प्रशिक्षणार्थी पोलिस निरीक्षकांची कुमक या वेळी ठाण्यात गणरायाच्या मिरवणुकीसाठी दाखल झाले असून ते तैनात राहणार आहेत..मुंबई रेल्वेकडून मिळाले ५० पोलीसगणेशोत्सवासाठी निघणाऱ्या मिरवणुकीत मनुष्यबळ कमी पडू नये म्हणून पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून मुंबई रेल्वे पोलिस दलातील ५० कर्मचारी पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे हे अतिरिक्त कर्मचारी बंदोबस्तात तैनात असणार आहेत..Mumbai News: 'गणपती दर्शनातून राजकीय समीकरणांची फेरमांडणी'; दर्शनात राजकीय संकेत, पालिका रणांगणासाठी शिंदे-भाजपाने पत्ते उघडले!.प्रत्येक पोलीस ठाण्यात तीन ड्रोनयंदा ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयात ड्रोनद्वारे विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. आयुक्तालयात ३५ पोलिस ठाणे आहेत. तसेच त्या प्रत्येक पोलिस ठाण्यात तीन ड्रोन भिरभिरणार आहेत. अशाप्रकारे १०५ ड्रोन छोट्या-छोट्या गोष्टींवर लक्ष ठेवणार आहेत..स्थानिक पोलीस ठाण्यांसह इतर पोलीस शाखा आणि पोलीस महासंचालकाद्वारे मिळालेल्या मनुष्यबळासह एसआरपी कंपनी तैनात ठेवून ठाणे शहर पोलिस गणेश मिरवणुकीसह विसर्जनासह ईद-ए-मिलादसाठी पूर्णपणे तयारीत आहोत. यंदा ड्रोनद्वारे विशेष लक्ष ठेवून खबरदारी घेतली जाणार असून ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रकाश व्यवस्था ठेवण्यात येणार आहे.- विनायक देशमुख, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, पश्चिम विभाग, ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.