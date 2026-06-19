मुंबई

Mumbai Crime: बॉस समजून पैसे पाठवले, पण घडलं विचित्रच; फसवणुकीतील ५.७५ कोटी रोखले, दिल्लीतून पाच जण अटकेत

Mumbai Fraud Case : खासगी कंपनीच्या कार्यकारी संचालकाच्या नावे १० कोटींना आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या पाच जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
Fraud Case

Fraud Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : एका खासगी कंपनीच्या कार्यकारी संचालकाच्या नावे १०.४१ कोटींना आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या भामट्यांच्या पाच साथीदारांना पोलिसांनी दिल्लीतून अटक केली. ५.७५ कोटी सायबर भामट्यांच्या खिशात जाण्यापासून रोखण्यातही पोलिसांनी यश मिळवले.

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