तोतया पोलिसांना बसणार लगाम! अधिकारी, अंमलदारांना एनएफसी-क्यूआरयुक्त नवी ओळखपत्रे मिळणार

मुंबई : भविष्यात पोलिस असल्याचे भासवून नागरिकांच्या सहज फसवणुकीला चाप बसणार आहे. प्रत्येक अधिकारी, अंमलदारांना अद्यावत इलेक्ट्रॉनिक ओळखपत्र देण्याचा निर्णय अलीकडेच पोलिस आयुक्तालयाने घेतला आहे..नव्या इलेक्ट्रॉनिक ओळखपत्रे धातूची असतील त्यात संबंधित अधिकाऱ्याचे छायाचित्र, नाव, पोलिस दलाचे बोधचिन्ह आदी तपशील असतीलच मात्र त्यासोबत निअर फील्ड कम्युनिकेशन(एनएफसी) चीप आणि क्युआर कोडही असेल..महाराष्ट्रात जमीन मोजणीची प्रक्रिया वेगवान होणार; महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला, नागरिकांना मोठा दिलासा.एनएफसी चीपमुळे ओळखपत्र धारकाचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक तपशील जतन करता येतील. उदाहरणार्थ अधिकारी कधी पोलिस दलात दाखल झाला, तो सध्या कोणत्या पोलिस ठाण्यात, कुठल्या हुद्द्यावर नियुक्त आहे आदी. तर ओळखपत्रावरील क्यूआर कोड स्कॅन करणाऱ्याला संबंधित पोलिस अधिकारी, अंमलदाराचे हे तपशील समजू शकतील..एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार या अद्यावत ओळखपत्रांचे बायोमेट्रिक हजेरी, कर्तव्या पलनाची झाडाझडती, आणीबाणीच्या परिस्थितीत संबंधितांचा नेमका ठावठिकाणा ही व्यावसायिक फायदे आहेतच. मात्र सर्वात मोठा फायदा नागरिकांना होणार आहे..Mumbai News: लोकलचा प्रवास सह्याद्रीच्या डोंगररांगांतून होणार, पनवेल-कर्जत कॉरिडॉर प्रकल्प अंतिम टप्प्यात; कधी सुरू होणार? .गेल्या काही वर्षांमध्ये रस्त्यावरून एकाकी पायी जाणाऱ्या वृद्धांना पोलिस असल्याचे भासवून लुटण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. सराफा व्यवसायिक, अंगडिया सेवा पुरवणाऱ्यांच्या दुकान, कार्यालयात पोलिस असल्याचे भासवून छापे मारले जातात. तपासाच्या नावाखाली लूटमार होते किंवा प्रकरण मिटवण्यासाठी खंडणी उकळली जाते..या शिवाय अलीकडे सायबर भामट्यांकडून आभासी अटकेत ठेवलेल्या नागरिकांना विश्वास बसावा यासाठी पोलिस दलाशी मिळती जुळती, बोगस ओळखपत्रे छापून ती पुढे केली जातात. या सर्व प्रकारांना नवी इलेक्ट्रॉनिक ओळखपत्रे चाप लावू शकतात, असा विश्वास या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला..Mumbai Local: लोकलला झाड बांधणं महागात पडलं, रेल्वे सेवेला फटका; प्रशासनाची 6 जणांविरोधात मोठी कारवाई.तोतयांची ओळख पटणारआरोपींना अशी ओळखपत्रे तयार करणे कठीण जाईल, बनलीच तरी त्यातील क्यूआर कोड स्कॅन केल्यास ओळखपत्र दाखवणारी व्यक्ती खरेच पोलिस आहे की तोतया हे अवघ्या काही क्षणात स्पष्ट होईल, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले..