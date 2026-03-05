मुंबई

तोतया पोलिसांना बसणार लगाम! अधिकारी, अंमलदारांना एनएफसी-क्यूआरयुक्त नवी ओळखपत्रे मिळणार

Police Commissionerate Action : पोलिस असल्याचे भासवून नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे अनेक प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
Police Will get Digital Identity cards

Police Will get Digital Identity cards

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : भविष्यात पोलिस असल्याचे भासवून नागरिकांच्या सहज फसवणुकीला चाप बसणार आहे. प्रत्येक अधिकारी, अंमलदारांना अद्यावत इलेक्ट्रॉनिक ओळखपत्र देण्याचा निर्णय अलीकडेच पोलिस आयुक्तालयाने घेतला आहे.

Loading content, please wait...
police
maharashtra
Mumbai

Related Stories

No stories found.