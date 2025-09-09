Mumbai Accident: वरळी सी-लिंक कोस्टल रोडवर अपघात, पोलिसाचा मृत्यू

मुंबई : मुंबईतील वरळी सी-लिंकवर अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये एका पोलीस हवालदाराचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. VIP बंदोबस्ताची जबाबदारी पार पाडत असताना एका चारचाकी वाहनाने त्यांना जोरदार धडक दिली. या घटनेमुळे पोलिस दलात शोककळा पसरली असून पुढील तपास सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सागरी किनारा मार्ग आणि वरळी सी-लिंकच्या कनेक्टिंग पॉईंटजवळ अपघाताची घटना घडली. आज मंगळवार (ता. ९) रोजी सकाळच्या सुमारास कोस्टल कनेक्टिंग पॉईंट येथे दुर्दैवी अपघातात पोलीस हवालदार यांचा मृत्यू झाला. तर एक महिला पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाली आहे.दत्तात्रय शंकर कुंभार (बॅज क्र. 961285) असे त्यांचे नाव असून ते शिवडी पोलीस स्टेशनच्या माजी ATC पथकात कार्यरत होते. तर सध्या वरळी पोलीस स्टेशनला नियुक्त होते..Vasai Virar Municipality: अतिधोकादायक इमारतींना महापालिकेच्या नोटिसा, कारवाई करण्याचा इशारा .दरम्यान, व्हीआयपी बंदोबस्ताची जबाबदारी पार पाडत असताना एका चारचाकी वाहनाने त्यांना जोरदार धडक दिली. यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले असून अपघातानंतर त्यांना तातडीने होकार्ट रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू असतानाच त्यांनी प्राण गमावले. या घटनेनंतर पोलिसांनी संबंधित कार चालकाला ताब्यात घेतले असून त्याच्यावर पुढील कारवाई सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.