बोंबला ! ७ कोटींचे दागिने आणि पोलिस कॉन्स्टेबलच गजाआड... 

मुंबई: मुंबईत चोरीचे प्रकरणं काही नवीन नाहीत. चोर चोरी करण्यासाठी कोणाची मदत घेतील याचा काहीही नेम नाही. अशाच एका चोरीच्या प्रकरणात एका पोलिस कॉन्स्टेबलला अटक करण्यात आली आहे. मुंबईत झालेल्या ७ कोटींचे दागिने चोरीच्या प्रकरणात ओशिवारा पोलिस स्टेशनच्या कॉन्स्टेबलला अटक करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी एका हाऊसिंग सोसायटीत असलेल्या एका दागिन्यांच्या दुकानात तब्बल ७ कोटींची चोरी झाली होती. या प्रकरणात त्या हाऊसिंग सोसायटीचा सफाई कर्मचारी पंकज रमलीवार गौड याला आणि त्याच्याबरोबर ओशिवारा पोलिस ठाण्याचे कॉन्स्टेबल संतोष राठोड यांना अटक करण्यात आली आहे. सर्वात मोठी बातमी - राज्यासमोर गंभीर आर्थिक संकट ! सरकारने दिलेत 'हे' आदेश.. "या प्रकरणात कॉन्स्टेबल संतोष राठोड यांचा हात आहे. तसंच त्यांच्याकडे ८० लाखांचे दागिने ताब्यात घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे संतोष राठोड यांना ६ मेपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे," असं MIDC पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जगदीश शिंदे यांनी म्हंटलंय. पोलिसांनी या आधी या प्रकरणात एका NGO चे अध्यक्ष असलेल्या ३५ वर्षांच्या विपुल आनंद चाम्ब्रिया यांच्यासोबत एकूण ६ जणांना अटक केली आहे. या सातही जणांकडून पोलिसांनी तब्बल ५.३० कोटींचे दागिने जप्त केले आहेत. या सर्वांनी २२ एप्रिलला एका दागिन्यांच्या दुकानाचं कुलूप गॅस कटरनं तोडून तब्बल ७ कोटींचे दागिने लंपास केले होते. या सर्वांवर आता पुढील कारवाई सुरु आहे असं पोलिसांकडून सांगण्यात येतंय. police constable under arrest for stealing jewelry worth seven crore

