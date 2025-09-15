मुंबई

Mumbai News: जुन्या वाहनांवर ‘मामा’, ‘दादा’ क्रमांक! मुंबईत ६५ चालकांना दंड

Vehicle Number Plate: जुन्या वाहनांवर अजूनही काका, मामा, दादा नंबर आढळून येत आहेत. याप्रकरणी दोषीचालकांकडून तीन महिन्यात ६५ हजार दंडाची वसुली करण्यात आली आहे.
Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : जुन्या वाहनांवर अजूनही काका, मामा, दादा नंबर आढळून येत आहेत. मुंबईत ६,७८२ वाहनांची तपासणी केली, त्यामध्ये ६५ वाहनचालक दोषी आढळले. एप्रिल ते जुलै २०२५ या कालावधीत दोषीचालकांकडून ६५ हजार दंडाची वसुली करण्यात आली आहे.

