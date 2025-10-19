उल्हासनगर : दिवाळीचा जल्लोष, उजळलेल्या बाजारपेठा आणि उल्हासनगरकरांची खरेदीची लगबग, असे काहीसे चित्र सध्या शहरात आहे. नेहरू चौक आणि आसपासच्या बाजारांत खरेदीदारांचा प्रचंड ओघ वाढल्याने पोलिसांनी सणासुदीची सुरक्षा मोहीम सुरू केली आहे. गणवेशधारी आणि सिव्हिल ड्रेसमधील पोलिस तैनात असतानाही पाकिटमारी आणि मुले हरवण्याच्या तक्रारींचा ओघ मात्र सुरूच आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे..दिवाळी जवळ येताच शहरातील बाजारपेठा रंगीबेरंगी प्रकाशाने उजळल्या आहेत. नेहरू चौक, जपानी मार्केट, गजानन मार्केट आणि अमन रोड परिसरात सकाळपासूनच खरेदीदारांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. कपडे, मिठाई, दिवे, फटाके, सजावटीच्या वस्तू, भेटवस्तू आणि फराळ साहित्य खरेदीसाठी नागरिकांनी बाजारपेठांत धाव घेतली आहे. वाढत्या गर्दीमुळे पोलिसांनी सुरक्षिततेसाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी शिस्त आणि सुरक्षा राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फोर्स तैनात केला आहे..Electricity Supply: मुंबईसह राज्याची विजेची मागणी घसरली, सुमारे ३-४ हजार मेगावॉटची घट; नेमकं कारण काय? वाचा....गणवेशधारी पोलिसांसोबत साध्या वेशातील अधिकारीही बाजारात सतर्कतेने लक्ष ठेवून आहेत. नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या चोरी, पाकिटमारी किंवा मुले हरवण्याच्या घटना घडू नयेत, यासाठी विशेष पथके नियुक्त केली आहेत..पोलिसांच्या दक्षतेनंतरही पाकिटमारी आणि मुले हरवण्याच्या तक्रारी नोंद झाल्या आहेत. याशिवाय, महिलांचे पर्स, मोबाईल चोरीच्या घटना नोंद झाल्या आहेत. पोलिसांनी या तक्रारींची दखल घेत गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी तपास सुरू केला आहे..नागरिकांना जागरूक राहण्याच्या सूचनानागरिकांना जागरूक करण्यासाठी भोंग्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक आवाहन केले. आपली मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवा, मुलांना गर्दीत एकटे सोडू नका आणि कोणताही संशयास्पद प्रकार दिसल्यास तत्काळ जवळच्या पोलिसांशी किंवा ११२ या नंबरवर संपर्क साधा, अशी सूचना देण्यात आली..२४ तास पथके कार्यरतदिवाळीचा सण शांततेत आणि सुरक्षिततेत पार पडावा, यासाठी सर्व तयारी केली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही नियंत्रण, गस्त पथकांची व्यवस्था आणि तातडीने प्रतिसाद देणारी टीम २४ तास कार्यरत आहे, असे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष आव्हाड यांनी सांगितले..Mumbai News: पर्यटकांचा होणार प्रदूषणमुक्त प्रवास! संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येणार नव्या ई-बग्गी .नेहरू चौक आणि प्रमुख बाजारपेठांमध्ये गणवेशधारी, सिव्हिल ड्रेसमधील अधिकारी तैनात केले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सतत गस्त, सीसीटीव्ही निरीक्षण आणि तत्काळ प्रतिसाद देणारी पथके कार्यरत आहेत. गर्दीत पाकिटमारी किंवा मुले हरवण्याच्या तक्रारी टाळण्यासाठी नागरिकांनीही सतर्क राहावे, मौल्यवान वस्तूंवर लक्ष ठेवावे आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल दिसल्यास त्वरित ११२ वर संपर्क करावा, अशी विनंती आहे.- सचिन गोरे, पोलीस उपायुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.