मुंबई

Thane News: नागरिकांनो सावधान! दिवाळीच्या उत्साहात पाकिटमारांचा हैदोस, पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर

Pocket Theft: दिवाळीनिमित्त खरेदीसाठी बाजारात गर्दी होत असून पाकीटमार देखील मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. यामुळे पोलिसांनी सणासुदीची सुरक्षा मोहीम सुरू केली आहे.
pocket Theft

pocket Theft

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उल्हासनगर : दिवाळीचा जल्लोष, उजळलेल्या बाजारपेठा आणि उल्हासनगरकरांची खरेदीची लगबग, असे काहीसे चित्र सध्या शहरात आहे. नेहरू चौक आणि आसपासच्या बाजारांत खरेदीदारांचा प्रचंड ओघ वाढल्याने पोलिसांनी सणासुदीची सुरक्षा मोहीम सुरू केली आहे. गणवेशधारी आणि सिव्हिल ड्रेसमधील पोलिस तैनात असतानाही पाकिटमारी आणि मुले हरवण्याच्या तक्रारींचा ओघ मात्र सुरूच आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
police
Mumbai
Diwali
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com