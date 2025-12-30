Police Action Mode: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाकाबंदी! उल्हासनगर शहरात पोलिसांची ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ मोहीम

उल्हासनगर : महापालिका निवडणूक आणि नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ राबवले. अवघ्या तीन तासांच्या या विशेष मोहिमेत ४१ पोलिस अधिकारी आणि १८७ अंमलदारांच्या फौजफाट्याने शहराचा कोपरा अन् कोपरा पिंजून काढला. यामध्ये नाकाबंदी, कॉम्बिंग ऑपरेशन आणि हॉटेल-लॉजची शनिवारी (ता.२७) रात्री कसून तपासणी करण्यात आली..यामध्ये एनडीपीएस (अमली पदार्थ सेवन) अंतर्गत ६ गुन्हे, तर दारूबंदी कायद्यान्वये ९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. जुगाराचा एक गुन्हा आणि बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी १ जणाला अटक करण्यात आली. तर तंबाखू नियंत्रण कायद्यांतर्गत २१ गुन्हे नोंदवून कडक दंड आकारण्यात आला. शहरातील ८० लॉजेस आणि बारची तपासणी करण्यात आली, तर ९८ हिस्ट्रीशीटर व तडीपार गुंडांची झाडाझडती घेतली..ST Bus: लालपरी सहलीला, प्रवाशांना फटका! अनेक विभागात गाड्यांचा तुटवडा, नियमित प्रवाशांची गैरसोय.वाहतूक शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेश शिरसाठ यांच्या नेतृत्वाखाली उल्हासनगर शहरात ८ ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात आली होती. यावेळी १६३ वाहनांची तपासणी करण्यात आली असून नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांकडून १४ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. .विभागीय सहाय्यक पोलिस आयुक्त अमोल कोळी यांनी स्वतः या मोहिमेचे नेतृत्व केले. "निवडणूक काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे, असे पोलिसांनी सांगितले..Naresh Manera: पक्षाची अधोगती होतेय, दुसरीकडे जाऊन निष्ठा गमावणार नाही; ठाकरेंच्या शिलेदारानं निवडणुकीतून घेतली माघार.आकडेवारी२२८ एकूण पोलीस फौजफाटा०२ एकूण अटकेतील आरोपी४२ बजावलेल्या नोटिसा१६३ तपासलेली वाहने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.