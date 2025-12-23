मुंबई

Mumbai Crime: वर्दीला कलंक ! मुंबईत गजबजलेल्या उद्यानात पोलिस अधिकाऱ्याचे गतीमंद महिलेसोबत अश्लील कृत्य, नागरिकांनी बेदम चोप दिला अन्...

Police Misconduct : स्थानिक नागरिकांनी प्रकार पाहून आरोपीला पकडून बेदम चोप दिला. आरोपी सहाय्यक फौजदार असून तो मुंबई पोलिसांच्या शस्त्र विभागात (विभाग २) मध्ये कार्यरत आहे. ताडदेव पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून विभागीय व फौजदारी कारवाई व तपास सुरू आहे.
Local citizens detain a police officer at Bhau Saheb Hire Garden, Tardeo, after an alleged misconduct incident, highlighting rising public anger over police accountability.

Local citizens detain a police officer at Bhau Saheb Hire Garden, Tardeo, after an alleged misconduct incident, highlighting rising public anger over police accountability.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Mumbai Crime : मुंबईत खाकी वर्दीला कलंक लावणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकाजवळील ताडदेव परिसरातील भाऊसाहेब हिरे उद्यानात एका पोलिस अधिकाऱ्याने गतीमंद युवतीसोबत अश्लील कृत्य केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. ही घटना सोमवारी संध्याकाळी सुमारे ५ वाजता घडली.

Loading content, please wait...
Mumbai
mumbai police
handicapped
abuse
police inspector

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com