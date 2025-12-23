Mumbai Crime: वर्दीला कलंक ! मुंबईत गजबजलेल्या उद्यानात पोलिस अधिकाऱ्याचे गतीमंद महिलेसोबत अश्लील कृत्य, नागरिकांनी बेदम चोप दिला अन्...

Mumbai Crime : मुंबईत खाकी वर्दीला कलंक लावणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकाजवळील ताडदेव परिसरातील भाऊसाहेब हिरे उद्यानात एका पोलिस अधिकाऱ्याने गतीमंद युवतीसोबत अश्लील कृत्य केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. ही घटना सोमवारी संध्याकाळी सुमारे ५ वाजता घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडिता उद्यानातील एका बाकावर बसली होती. तेव्हा वर्दीत असलेला एक पोलीस अधिकाऱ्याने तिच्याजवळ येऊन जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळाने त्याने तिच्यासोबत अश्लील कृत्य करण्यास सुरुवात केली..या दरम्यान उद्यानात फिरायला आलेल्या स्थानिक नागरिकांनी ही घटना पाहिली. संतापलेल्या नागरिकांनी तात्काळ आरोपी अधिकाऱ्याला चोप दिला आणि त्याला पकडून ठेवले. यानंतर त्यांनी जवळच असलेल्या ताडदेव पोलीस चौकीत घटनेची माहिती दिली..पोलिसांची कारवाईताडदेव पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आणि पोलीस ठाण्यात नेऊन चौकशी सुरू केली. प्राथमिक माहितीनुसार, आरोपी अधिकाऱ्याने नशेत असताना ही कृत्ये केल्याचे सांगितले जात आहे. आरोपी अधिकाऱ्याची ओळख सहाय्यक फौजदार अशी झाली असून, तो मुंबई पोलिसांच्या सशस्त्र विभागात (Armed Branch) विभाग २ मध्ये कार्यरत आहे..Mumbai: मुंबई पोलीस आयुक्तांचे महत्त्वपूर्ण पाऊल! आता मुंबईकरांचा आवाज थेट आयुक्तलयात पोहोचणार, जनता दरबार भरणार, पण कधीपासून? .नागरिकांमध्ये संतापभाऊसाहेब हिरे उद्यान हे स्थानिकांसाठी लोकप्रिय ठिकाण आहे. दररोज मोठ्या संख्येने लोक फेरफटका मारण्यासाठी आणि लहान मुले खेळण्यासाठी येथे येतात. अशा सार्वजनिक ठिकाणी पोलीस अधिकाऱ्याकडून अशा प्रकारची घटना घडल्याने परिसरात प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. नागरिकांनी पोलीस अधिकाऱ्याला स्वतः चोप देऊन ताब्यात दिल्याने या घटनेने पुन्हा एकदा पोलिसांमधील शिस्त आणि महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चेला उधाण आले आहे..तपास सुरूताडदेव पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी आरोपी अधिकाऱ्याविरुद्ध योग्य विभागीय आणि फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. पीडितेच्या वैद्यकीय तपासणीचे आदेश देण्यात आले असून, अधिक तपास सुरू आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.