मुंबई

दुर्दैवी घटना ! 'शेतजमिनीतील खड्यात आढळला महिला आणि बालिकेचा मृतदेह'; कासारवडवली येथील घटना

Mystery Deaths at Kasarvadavali: कासारवडवली पोलिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी तसेच आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान यांनी धाव घेत, खड्ड्यामधील मृतदेह बाहेर काढून कासारवडवली पोलिसांच्या ताब्यात दिला.
“Police at Kasarvadavali where bodies of woman and girl were found in a farmland pit.”
सकाळ डिजिटल टीम
ठाणे : कासारवडवली येथील एका शेतजमिनीमधील खड्यामध्ये एका महिलेसह बालिकेचा मृतदेह मंगळवारी रात्री आढळून आला आहे. त्या दोघी अनोळखी असून त्यांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे.

