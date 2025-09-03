दुर्दैवी घटना ! 'शेतजमिनीतील खड्यात आढळला महिला आणि बालिकेचा मृतदेह'; कासारवडवली येथील घटना

ठाणे : कासारवडवली येथील एका शेतजमिनीमधील खड्यामध्ये एका महिलेसह बालिकेचा मृतदेह मंगळवारी रात्री आढळून आला आहे. त्या दोघी अनोळखी असून त्यांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे..कासारवडवली परिसरातील लेबर कॉलनी जवळ आशिष पाटील यांची शेत जमीन आहे. त्या शेत जमिनीमधील सुमारे अडीच फूट खोल खड्ड्यात दोन मृतदेह तरंगत असल्याची माहिती कासारवडवली पोलिस कर्मचारी अहिरे यांनी ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली. .या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी कासारवडवली पोलिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी तसेच आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान यांनी धाव घेत, खड्ड्यामधील मृतदेह बाहेर काढून कासारवडवली पोलिसांच्या ताब्यात दिला. तसेच मृत महिला ही ३५ तर बालिका ही ३ वर्षीय आहे. त्या दोघींच्या नातेवाईकांचा शोध घेऊन त्यांचे ओळख पटविण्याचे काम पोलिस करत असल्याची माहिती ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.