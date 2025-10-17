Thane Crime: दिवाळीआधीच भाजप नेत्यावर कारवाईचा फटाका फुटला! बेकायदेशीर फटाके ठेवले अन्...; गुन्हा दाखल

उल्हासनगर : दिवाळीच्या तोंडावर उल्हासनगरात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. शहरातील सी-रॉक पॅलेस इमारतीच्या तळमजल्यात तब्बल ४० लाखांच्या बेकायदेशीर फटाक्यांचा साठा सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. विना परवानगी आणि कोणत्याही सुरक्षाविना ठेवलेला हा स्फोटक साठा नागरिकांच्या जीवाला गंभीर धोका निर्माण करणारा ठरला असून, विठ्ठलवाडी पोलिसांनी गोडाऊन सील करून फटाका व्यापारी आणि भाजप नेता विकी गुरनानी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..उल्हासनगर शहर हे दरवर्षी दिवाळीच्या काळात मोठ्या फटाक्यांच्या बाजारपेठेसाठी ओळखले जाते. या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांच्या वाढत्या मागणीचा गैरफायदा घेत काही व्यापारी सुरक्षेच्या नियमांना तिलांजली देऊन बेकायदेशीर साठे तयार करत असल्याचे समोर आले आहे. .दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत संस्थांसाठी नवीन मानक कार्यप्रणाली जाहीर; स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित, काय लिहिलयं?.विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याला प्राप्त झालेल्या गुप्त माहितीनुसार, उल्हासनगर कॅम्प ४ परिसरातील सी-रॉक पॅलेस इमारतीच्या तळमजल्यातील एका दुकानात मोठ्या प्रमाणावर फटाक्यांचा साठा ठेवण्यात आला होता. पोलिसांनी तत्काळ पथक तयार करून धाड टाकली असता, सुमारे ३९ लाख २० हजार रुपयांचा स्फोटक फटाक्यांचा साठा आढळून आला. या साठ्यासाठी कोणतीही वैध परवानगी किंवा सुरक्षेची व्यवस्था अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संपूर्ण गोडाऊन सील केले. या प्रकरणी भाजपा नेता विकी गुरनानी या व्यापार्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक कोळी यांनी सांगितले की, “रहिवासी भागात फटाक्यांचा साठा ठेवणे म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षेशी खेळणे आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून कठोर कारवाई करण्यात आली असून अशा प्रकारच्या इतर गोडाऊनवरही लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.” दरम्यान, प्रशासनाकडून प्रदूषणविरोधी उपाययोजना म्हणून ‘हरित आणि फटाकेमुक्त दिवाळी’ साजरी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तरी देखील काही व्यापारी अशा बेकायदेशीर साठ्यांद्वारे नियम मोडून नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे..जगात पहिल्यांदा फटाक्यांचा उगम कुठून आणि कसा झाला? वाचा फटाक्यांचा इतिहास....महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने संयुक्तपणे शहरातील सर्व फटाक्यांच्या गोडावूनची तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून, परवाना नसलेल्या किंवा सुरक्षेची उपाययोजना न केलेल्या ठिकाणांवर तातडीने कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.