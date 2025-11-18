मुंबई

कल्याण–डोंबिवलीत महायुतीतील लढत चिघळली! भाजपचा शिंदे गटावर सर्जिकल स्ट्राइक, दोन तासांत राजकीय भूकंप

Maharashtra Politics: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष चुरशीचा होत आहे. यामुळे जिवलग असलेले लोकही हातातून निसटत असल्याने शिंदे गटात चिंतेचे वातावरण आहे.
BJP oppose to Shinde Shivsena In KDMC

शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : महायुती एकत्र सत्तेत असली तरी स्थानिक पातळीवरील राजकारणात मात्र ‘मैत्री’ कुठे संपते आणि ‘स्पर्धा’ कुठे सुरू होते हे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यातील अंतर्गत संघर्ष चुरशीचा होत आहे. आज कल्याण–डोंबिवलीत घडलेल्या नाट्यमय उलथापालथीने हेच चित्र अधिक ठळक झाले.

