Dombivli Kalyan Politics:'डोंबिवली कल्याणचा राजकीय पट बदलतोय'; वैर संपतंय, हितगुज वाढतेय; नवी समीकरण जुळतायत..

-शर्मिला वाळुंज डोंबिवली: कल्याण डोंबिवलीचा राजकीय पट सध्या एका अनिश्चित पण रंजक वळणावर आहे. राजकारणात कोणी कायमचा मित्र नसतो आणि कायमचा शत्रूही नसतो ही जुनी म्हण येथे दर काही दिवसांनी खरी ठरताना दिसते. दीर्घकाळ ज्या नात्यांमध्ये तणाव आणि कट्टरता होती, त्याच नात्यांत आज सौहार्दाचे सूर उमटताना दिसत आहेत, तर काही जुनी मैत्रीला तडे जाऊन तेथे नवीन दुरावा रेषा उमटताना पाहायला मिळत आहे..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...डोंबिवली पश्चिमचे ज्येष्ठ नेते पुंडलिक म्हात्रे आणि कल्याण पूर्वचे माजी आमदार गणपत गायकवाड हे एकेकाळी राजकीय वैराची ज्वाला पेटवणारी दोन टोकं होती. कुटुंबांच्या पिढ्यापिढ्यांच्या संघर्षाची धगधग दोन्ही घराण्यांच्या राजकारणात झिरपलेली होती. पण काळ बदलला, राजकीय गणित बदलली आणि त्यासोबत बदलला पुढील पिढीचा दृष्टिकोनही. अलीकडेच शिवसेना सोडून दीपेश म्हात्रे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यानंतर ते भाजपच्या विविध कार्यक्रमांत सातत्याने उपस्थित राहू लागले आहेत. कल्याण पूर्वेतील एका पक्ष सोहळ्या प्रसंगी दीपेश म्हात्रे आणि गणपत गायकवाड यांचे सुपुत्र वैभव गायकवाड एकत्र दिसल्याचे दृश्य राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवणारे ठरले. कट्टर शत्रू असलेल्या दोन घराण्यांची पुढची पिढी एकत्र येतेय का, असा प्रश्न चर्चेत झळकला..या घडामोडींच्या मध्यभागी डोंबिवली मतदारसंघातील दीर्घकालीन मतभेदही नव्या वळणावर आले आहेत. भाजप प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि माजी शिवसैनिक दीपेश म्हात्रे यांचे नाते अनेक वर्षे राजकीय तणावाने व्यापलेले होते. विकासकामांपासून पक्षातील अंतर्गत राजकारणापर्यंत दोघेही अनेकदा परस्परविरोधी चौकात उभे असल्याचे चित्र मतदारसंघात दिसत असे. परंतु शिवसेनेतून अपेक्षित राजकीय प्रगती न होताच, आणि सत्तेच्या केंद्रापासून दूर जाताना आपली क्षमता मर्यादित होत असल्याची जाणीव झाल्याने म्हात्रे अखेर भाजपकडे झुकले. महापौरकी आणि आमदारकीपर्यंत स्पष्ट आश्वासनांचे दरवाजे त्यांच्या स्वागतासाठी उघडे करण्यात आले. आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपला मजबूत करण्यासाठी चव्हाण–म्हात्रे यांचे समीकरण बसविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात येते..राजकीय समीकरणांचे हेच अप्रत्यक्ष कोडे आता मनसे–शिंदे गटातही दिसत आहेत. कल्याण ग्रामीणचे माजी आमदार तथा मनसेचे नेते राजू पाटील आणि शिवसेना शिंदे गटाचे कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यातील दुरावा तर अगदी सर्वपरिचित. विविध कार्यक्रमांत दोघांतील चीडचीड त्यांच्या वक्तव्याने उघडपणे झळकली होती. यात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनाही सहभाग घेत दोघांचे कान टोचावे लागले होते, ही गोष्ट त्या दुराव्याची तीव्रता सांगणारीच होती..पण लोकसभा निवडणुकीत मनसेने उमेदवार न देता महायुतीला पाठिंबा दिला आणि पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशाचा मान राखत राजू पाटील यांनीच शिंदे यांच्या प्रचारात आगेकूच केली. परिणाम—शिंदे यांचा हॅटट्रिक विजय! एकेकाळचे टोकाचे विरोधक असलेले हे दोघे तेव्हा प्रथम एकत्र दिसले. मात्र विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा समीकरणं कोलमडली. शिवसेनेने राजेश मोरे यांना उमेदवारी देऊन पाटील यांच्या विरोधातच उभ केल्याने शीतयुद्ध पुन्हा चिघळले. शिंदे यांनी मोरे यांच्या विजयासाठी टाकलेल्या शक्तीने पाटील दुखावले हे उघड गुपितच..पण राजकारण म्हणजे बदलणारे पाणीच. काही दिवसांपूर्वीच एका कार्यक्रमात राजू पाटील, डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि महेश गायकवाड एकत्र हितगुज करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यामुळे पुन्हा नव्या प्रश्नांची उधळण झाली. शिंदे–मनसे समीकरण पुन्हा जुळतेय? पाटील पुन्हा शिंदे यांची जुळवून घेणार का? महापालिका निवडणुकीत दोन्ही पक्षांत समन्वयाची नवी वाट निघतेय का? की ही फक्त राजकीय शिष्टाचाराचा क्षणचित्र? याविषयी अटकळ बांधली जात आहे..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...एकूणच डोंबिवली–कल्याणचा राजकीय पट आज वरकरणी शांत दिसला तरी त्याखाली सतत नवीन हालचाली सुरू आहेत. जे काल विरोधात होते ते आज एकत्र येत आहेत, आणि जे काल एकत्र होते ते आज दुरावले आहेत. या बदलत्या नातेसंबंधांनी एकच गोष्ट पुन्हा सिद्ध केली. राजकारणात कोणताही शत्रू कायमचा नसतो, आणि कोणताही मित्र कायमचा नसतो. सत्ता, परिस्थिती आणि संधी… हेच आजचं खरं समीकरण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.