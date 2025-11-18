मुंबई

Dombivli Kalyan Politics:'डोंबिवली कल्याणचा राजकीय पट बदलतोय'; वैर संपतंय, हितगुज वाढतेय; नवी समीकरण जुळतायत..

From Rivalry to Rapport: डोंबिवली पश्चिमचे ज्येष्ठ नेते पुंडलिक म्हात्रे आणि कल्याण पूर्वचे माजी आमदार गणपत गायकवाड हे एकेकाळी राजकीय वैराची ज्वाला पेटवणारी दोन टोकं होती. कुटुंबांच्या पिढ्यापिढ्यांच्या संघर्षाची धगधग दोन्ही घराण्यांच्या राजकारणात झिरपलेली होती.
Leaders from the Dombivli-Kalyan region seen engaging in discussions as new political equations take shape.

सकाळ वृत्तसेवा
-शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली: कल्याण डोंबिवलीचा राजकीय पट सध्या एका अनिश्चित पण रंजक वळणावर आहे. राजकारणात कोणी कायमचा मित्र नसतो आणि कायमचा शत्रूही नसतो ही जुनी म्हण येथे दर काही दिवसांनी खरी ठरताना दिसते. दीर्घकाळ ज्या नात्यांमध्ये तणाव आणि कट्टरता होती, त्याच नात्यांत आज सौहार्दाचे सूर उमटताना दिसत आहेत, तर काही जुनी मैत्रीला तडे जाऊन तेथे नवीन दुरावा रेषा उमटताना पाहायला मिळत आहे.

