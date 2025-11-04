Dombivli Politics: 'मोदी भेटीतून प्रदेशाध्यक्ष चव्हाणांचा राजकीय मास्टरस्ट्रोक'; ठाण्यात भाजप-शिंदे गटात सूक्ष्म सत्तासंघर्ष..

-शर्मिला वाळुंज डोंबिवली: भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचे स्वप्न - भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रत्यक्ष भेट घेणे! हे स्वप्न अखेर डोंबिवलीतील निवडक कार्यकर्त्यांचे पूर्ण झाले. हे स्वप्न पूर्ण करण्याचे श्रेय आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांना मिळत आहे. मात्र या भेटीमागे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांची राजकीय खेळी आणि ठाणे जिल्ह्यातील शिंदे गटाशी चाललेले सुक्ष्म सत्तासंघर्ष आता चर्चेत आले आहेत. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मुंबई विमानतळावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वागत करण्यासाठी डोंबिवलीतील कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली. साधारणपणे अशा कार्यक्रमात केवळ वरिष्ठ नेतेच हजेरी लावतात, परंतु यावेळी स्थानिक कार्यकर्त्यांना अग्रक्रम देण्यात आला. त्यामुळे हा निर्णय केवळ सन्मान नव्हे, तर चव्हाण यांचा कार्यकर्त्यांवरील थेट पकड दाखवणाऱा राजकीय संदेश मानला जात आहे..भाजपच्या संघटनात ही घटना “सामान्य कार्यकर्त्यांचा सन्मान” म्हणून सादर केली जात असली, तरी राजकीय विश्लेषकांचा वेगळा अंदाज आहे. ठाणे जिल्हा हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा राजकीय प्रभावक्षेत्र मानला जातो. त्यातच त्यांचे सुपूत्र खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांची कल्याण लोकसभा क्षेत्रावर पकड राहीली आहे. तसेच कल्याण डोंबिवली क्षेत्रात शिवसेनेची भाजपा ऐवढीच ताकद आहे. शिंदे यांनी सातत्ताने जिल्ह्यावर आपली पकड ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर, डोंबिवलीतील कार्यकर्त्यांना थेट मोदींपर्यंत पोहोचवून चव्हाण यांनी भाजपची स्वतंत्र ताकद आणि संघटनक्षमता दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे..राज्याच्या मंत्रीमंडळात वर्णी लागल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या चव्हाणांनी ठाणे जिल्ह्यातील संघटन मजबुत करण्यास सुरुवात केली. विधानसभा निवडणूकीच्या दरम्यान ते दिसून आले आहे. सध्याच्या घडीला प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्यातील भाजप संघटन पुन्हा एकदा एकवटवले, कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद वाढवला आणि निर्णय प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू ठाणे - डोंबिवली कडे वळवला. पंतप्रधान मोदी भेटीची संधी हा त्या राजकीय डावाचा भाग असल्याचे सूत्र सांगतात.ही भेट केवळ उत्साहवर्धक नव्हे, तर भाजप - शिंदे गटाच्या सत्तासमीकरणांवर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करणारी ठरु शकते. विशेषतः महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही हालचाल “शक्तिप्रदर्शन” म्हणून पाहिली जात आहे..राजकीय जाणकारांच्या मते, या हालचालीमागे दोन ठळक संदेश दडलेले आहेत —भाजप कार्यकर्त्यांची निष्ठा आणि संघटनशक्ती अजूनही स्वतःच्या बळावर ठाम आहे...ठाणे जिल्ह्यात शिंदे गटावर भाजपचा राजकीय तोल वाढत आहे...महापालिका निवडणुकांचा शंखनाद जवळ आला असताना, मोदी भेटीच्या निमित्ताने चव्हाण यांनी फेकलेला हा ‘राजकीय हुकमी पत्ता’ शिंदे गटाला कितपत भिडतो, हे येणारा काळ ठरवेल.“प्रदेशाध्यक्षांमुळेच आम्हाला मोदींना भेटण्याची संधी मिळाली” अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी दिली. मात्र विरोधकांच्या दृष्टीने ही भेट ‘भाजप कार्यकर्त्यांची भावनिक एकजूट साधण्यासाठीचा राजकीय प्रयोग’ असल्याचे दिसते..ठाण्यातील सत्ता समीकरण :ठाणे जिल्हा हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पारंपरिक प्रभावक्षेत्र;मात्र गेल्या काही महिन्यांत भाजपने संघटनात्मक ताकद वाढवण्यावर भर दिला आहे.भाजप प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर रवींद्र चव्हाण यांनी ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या भागातथेट कार्यकर्त्यांशी संपर्क आणि मोहिमा सुरू केल्या आहेत.महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांमध्ये उमेदवार आणि नेतृत्वावरील ताण वाढू लागला आहे.मोदी भेटीची संधी देऊन चव्हाण यांनी “भाजप स्वतंत्रपणे लढू शकते” हासंदेश शिंदे गटाला दिल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत..“डोंबिवलीतील मोदी भेट ही केवळ कार्यकर्त्यांसाठीचा सन्मान नव्हे, तर ठाणे जिल्ह्यातील सत्ता-समीकरणांवर दिलेला एक राजकीय इशारा आहे. भाजप आणि शिंदे गटातील ‘मैत्री’ जरी टिकून असली, तरी स्थानिक पातळीवरील प्रभाव वाढवण्यासाठी दोन्ही पक्षांकडून सुरू असलेली शह-काटशहाची खेळी आता अधिक स्पष्टपणे दिसू लागली आहे.”डोंबिवलीत भाजप, शिंदे गट आणि ठाकरे गट या तिन्हींची संघटनात्मक स्पर्धा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी घेतलेली मोदी भेट ही केवळ औपचारिक नसून, “भाजप कार्यकर्ते माझ्या मागे एकदिलाने उभे आहेत” हा स्पष्ट राजकीय संदेश देणारी ठरली आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ही भेट म्हणजे चव्हाण यांची ‘महापालिका रणशिंगापूर्वीची संघटन तपासणी’ जिचा पुढील काही आठवड्यांत थेट प्रभाव उमेदवार निवड आणि संघटन मांडणीवर दिसेल. चव्हाण यांनी संघटनेतील भावनिक गुंतवणुकीला राजकीय चलाखीची जोड दिली आहे. मोदी भेट ही केवळ प्रेरणादायी नव्हे, तर निवडणुकीपूर्वी कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वासाचा ‘राजकीय टॉनिक’ ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.