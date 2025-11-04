मुंबई

Dombivli Politics: 'मोदी भेटीतून प्रदेशाध्यक्ष चव्हाणांचा राजकीय मास्टरस्ट्रोक'; ठाण्यात भाजप-शिंदे गटात सूक्ष्म सत्तासंघर्ष..

BJP State President’s Strategic Move After Modi Meet: भाजपच्या संघटनात ही घटना “सामान्य कार्यकर्त्यांचा सन्मान” म्हणून सादर केली जात असली, तरी राजकीय विश्लेषकांचा वेगळा अंदाज आहे. ठाणे जिल्हा हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा राजकीय प्रभावक्षेत्र मानला जातो.
“After Modi meeting, BJP’s Bawankule plays political masterstroke; signs of a quiet power struggle in Thane’s alliance politics.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली: भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचे स्वप्न - भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रत्यक्ष भेट घेणे! हे स्वप्न अखेर डोंबिवलीतील निवडक कार्यकर्त्यांचे पूर्ण झाले. हे स्वप्न पूर्ण करण्याचे श्रेय आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांना मिळत आहे. मात्र या भेटीमागे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांची राजकीय खेळी आणि ठाणे जिल्ह्यातील शिंदे गटाशी चाललेले सुक्ष्म सत्तासंघर्ष आता चर्चेत आले आहेत.

