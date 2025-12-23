Mumbai News: उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीतही नियमांचे उल्लंघन, समितीच्या अहवालातून माहिती उघड

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रे पूर्वेतील प्रस्तावित संकुलासाठी सरकारी वसाहतीच्या पाडकामस्थळी प्रदूषणविषयक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. उच्च न्यायालयानेच नियुक्त केलेल्या विशेष समितीने सोमवारी (ता.२२) याबाबतचा अहवाल सादर केला. या प्रकरणी न्यायालयीन मित्र (ॲमिकस क्युरी) वरिष्ठ वकील दारायस खंबाटा यांनी अनेक ठिकाणी महापालिका आणि एमपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होत नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले..मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित संकुलाचे काम करताना, धूळ नियंत्रणाचे कोणतेही उपाय न करता पाडकाम करण्यात आले. मोकळ्या जागांमध्ये स्टील कापण्यासाठी गॅस सिलिंडरचा वापर केल्यामुळे सुरक्षितता आणि आगीचा गंभीर धोका आहे. कुठेही पत्र्याचे, ताडपत्रीचे आच्छादन नव्हते. वायू गुणवत्ता देखरेख करणारी कोणतीही उपकरणे नव्हती..Mumbai Water Supply: मुंबईत २२ ते २६ डिसेंबरपर्यंत पाणी संकट! 'या' भागांसाठी बीएमसीकडून महत्त्वाचा इशारा जारी, वाचा यादी....बांधकाम आणि पाडकामाचा कचरा उघड्या वाहनांमधून नेला जात होता. परिणामी सर्वत्र धूळ पसरत होती. सीसीटीव्ही कॅमेरे, टायर धुण्याची सुविधा किंवा देखरेख यंत्रणा काहीही अस्तित्वात नव्हते. समितीने या पाडकामस्थळाला अत्यंत निष्काळजी आणि धोकादायक स्थळ म्हटले आहे..बुलेट ट्रेने, मेट्रोच्या कामातही उल्लंघनबीकेसीचे बुलेट ट्रेन प्रकल्प, आरएमसी प्लांट आणि मेट्रो लाईन २-बी येथील तपासणीत धूळ कमी करण्याच्या नियमांचे अनेक ठिकाणी उल्लंघन झाले आहे. वाहनांच्या तुलनेत बांधकामांचे मुंबईतील वायू प्रदूषणात तुलनेने कमी योगदान असल्याचा दावा महापालिका आणि एमपीसीबीने केला आहे. उच्च न्यायालयाचा परिसर, कुलाबा बाजार, नरिमन पॉइंट आणि काळबादेवी येथील विविध रस्ते दुरुस्ती/कामांची पाहणी केल्यावर एकाही ठिकाणी नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे समितीने अहवालात नमूद केले..Mumbai News: महालक्ष्मी मंदिराच्या परिसराचा कायापालट होणार, उच्च न्यायालयाची मंजुरी.एक्यूआयमध्ये विसंगतीसमितीने मुंबई आणि नवी मुंबईतील प्रदूषित ४४ ठिकाणांची पाहणी केली. त्यामध्ये देवनार, नेव्ही नगर, शीव, वरळी, बीकेसी, मुलुंड (पश्चिम), माझगाव, कांदिवली (पूर्व), भायखळा, बोरिवली, चकाला, अंधेरी (पूर्व) आणि कुलाबाचा समावेश आहे. या अहवालात सरकारच्या ‘समीर’ ॲपवरील वायू गुणवत्ता निर्देशांकात (एक्यूआय) विसंगती असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.