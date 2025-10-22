Postal Stamp Scam: पोस्ट तिकिटांचा 8 कोटींचा घोटाळा! पाच पत्रांमुळे काळाबाजार समोर; त्रिकूट अटकेत

मुंबई : माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिसांनी मुंबई, दिल्ली आणि बिहारच्या समस्तीपूरहून तिघांना अटक करत देशभर पसरलेला पोस्ट तिकिटांचा काळाबाजार उद्ध्वस्त केला. पोलिसांनी आरोपींच्या बँक खात्यांची तपासणी केली असता त्यात तब्बल आठ कोटींचे व्यवहार आढळले आहेत. .राकेश बिंद (वय ४२), शमशुद्दीन गफ्फार अहमद (वय ३५) आणि शाहिद रझा (वय ३५) अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. यातील बिंद मुंबईचा रहिवासी असून, त्याला सायन कोळीवाड्यातून अटक करण्यात आली. तो पोस्टाचा अधिकृत एजंट असून, त्याच्याकडे पोस्ट तिकिटे विकण्याचा अधिकृत परवाना आहे, तर अहमद आणि रझा अनुक्रमे दिल्ली, बिहारचे रहिवासी आहेत. या दोघांनी बनावट तिकिटे छापली आणि ती अर्ध्या किमतीत विकण्यास सुरुवात केली..Thane Rain: बदलापूरमध्ये आभाळ फाटले! तासाभरात १०१.८ मिमी पाऊस.बिंदने या दोघांकडून विकत घेतलेली बोगस तिकिटे ग्राहकांना विकल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. मुंबईहून पाठवलेल्या पाच पत्रांवरील तिकिटे बनावट आहेत, असा संशय व्यक्त करणारे गोपनीय पत्र गेल्या महिन्यात भोपाळ पोस्ट कार्यालयाने मुख्य पोस्ट मास्टर जनरलना पाठवले. त्यानंतर या तिकिटांची नाशिक येथील शासकीय छापखान्यात तपासणी करण्यात आली. तेव्हा ती बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर पोस्ट निरीक्षक आशुतोष कुमार यांनी तक्रार दिली. त्या आधारे गुन्हा नोंदवून एमआरए मार्ग पोलिसांनी तपास सुरू केला होता..असा लागला सुगावाबनावट तिकिटे असलेली पत्रे एका वित्तीय कंपनीने पाठवली होती. चौकशीत कंपनीने सांगितले की, ‘१० जून आणि १३ जून रोजी सुमारे १२ हजार पत्रे आरोपी राकेश बिंदच्या मार्फत पाठविण्यात आली. पोलिसांनी बिंद यास ताब्यात घेत चौकशी केली. त्यात त्याने बनावट तिकिटे अहमद, रझा यांच्याकडून अर्ध्या किमतीत विकत घेतल्याचे कबूल केले. त्यानुसार पोलिसांनी या दोघांची शोधाशोध सुरू केली. त्यांना १६ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात पोलिसांना यश आले. सध्या हे आरोपी पोलिस कोठडीत असून, त्यांची कसून चौकशी करण्यात येत आहे..Mumbai News: ‘कूपर’मध्ये औषधांचा तुटवडा, रुग्णांची गैरसोय!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.