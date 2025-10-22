मुंबई

Postal Stamp Scam: पोस्ट तिकिटांचा 8 कोटींचा घोटाळा! पाच पत्रांमुळे काळाबाजार समोर; त्रिकूट अटकेत

Scam News: भरात पोस्ट तिकिटांचा काळाबाजार सुरु असल्याचा सुगावा पोलिसांना लागला असून याबाबत पोलिसांनी ३ जणांना अटक केली आहे.
मुंबई : माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिसांनी मुंबई, दिल्ली आणि बिहारच्या समस्तीपूरहून तिघांना अटक करत देशभर पसरलेला पोस्ट तिकिटांचा काळाबाजार उद्ध्वस्त केला. पोलिसांनी आरोपींच्या बँक खात्यांची तपासणी केली असता त्यात तब्बल आठ कोटींचे व्यवहार आढळले आहेत.

