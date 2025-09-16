मुंबई

Palghar News: वाहनचालकांची खड्डे चुकवण्याची कसरत! शहरातून प्रवास करताना तारांबळ

Vasai Virar Road Potholes: वसई-विरार शहरात रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना खड्डे चुकवण्याची कसरत करावी लागत आहे.
प्रसाद जोशी ः सकाळ वृत्तसेवा
वसई : वसई-विरार शहरातील रस्ते गणेशोत्सवापूर्वी पूर्ववत होतील, असे पालिकेने जाहीर केले, मात्र नवरात्रोत्सव जवळ आला तरी अजूनही रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्यामुळे कोसळणाऱ्या पावसाबरोबर खड्डे चुकवण्याची कसरत करावी लागत आहे.

