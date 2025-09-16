Palghar News: वाहनचालकांची खड्डे चुकवण्याची कसरत! शहरातून प्रवास करताना तारांबळ

वसई : वसई-विरार शहरातील रस्ते गणेशोत्सवापूर्वी पूर्ववत होतील, असे पालिकेने जाहीर केले, मात्र नवरात्रोत्सव जवळ आला तरी अजूनही रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्यामुळे कोसळणाऱ्या पावसाबरोबर खड्डे चुकवण्याची कसरत करावी लागत आहे. .वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २५ लाखांहून अधिक आहे. वाढत्या नागरीकरणाबरोबर मूलभूत सुविधा गरजेच्या आहेत, मात्र करोडो रुपयांचा निधी खर्च करून रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय असल्याने पावसाळ्यात प्रवास धोकादायक झाला आहे. वसई पूर्वतील वालीव, सातिवली, निर्मळ, भुईगाव-वसई मार्ग, सोपारा विरार मार्ग, माणिकपूर, पेल्हार, संतोष भुवन, महामार्गाकडे जाणारा एव्हरशाईन, वसंत नगरी मार्ग, गावराईपाडा यासह अनेक प्रमुख रस्ते नादुरुस्त आहेत. त्याचा परिणाम प्रवासी वाहतुकीवर झाला असून, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर मातांना रोजच खड्ड्यांचा सामना करावा लागत आहे..Railway Accident: अपघातांवर भुयारी मार्गाचा उतारा! रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नव्या मार्गाचा प्रस्ताव.सणासुदीतच विघ्नदहीहंडी, गणेशोत्सवात खड्डेमय रस्त्यांवरून भाविकांना प्रवास करावा लागला. आजही परिस्थिती जैसे थे आहे. त्यामुळे नवरात्रोत्सवात रस्ते दुरुस्त होणार की खड्ड्यातून प्रवास करावा लागेल, अशी अवस्था नागरिकांची झाली आहे..वाहनांची घसरगुंडीवसई-विरार महापालिका क्षेत्रात प्रमुख रस्त्यांसह अंतर्गत मार्गावर खड्डे पडले आहेत. पावसाळी उपायोजना म्हणून दरवर्षी रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी खर्च केला जातो. यंदाही काम करण्यात आली असली तरी प्रवासादरम्यान वाहने घसरण्याचे प्रमाण वाढले आहे..स्मार्टफोनचे चार्जर नेहमी पांढऱ्या रंगाचे का असतात?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.