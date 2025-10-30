Powai Kidnapper Encounter: पवई प्रकरणातील किडनॅपरचा एन्काऊंटर! छातीच्या डाव्या बाजूला गोळी लागली अन्..

मुंबईः पवईमध्ये १७ मुलांना ओलीस ठेवल्याच्या प्रकरणातील आरोपी रोहित आर्य याचा एन्काऊंटर झाल्याची माहिती येत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, पोलिसांनी रोहित आर्यच्या छातीवर गोळी झाडल्याने त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती दिलेली नाही. .मुलांना ऑडिशनसाठी बोलावल्यानंतर रोहित आर्यने १७ मुलांना ओलीस ठेवलं होतं. शिक्षण विभागाकडे त्याचे पैसे अडकल्याने तो सरकावर दबाव आणू बघत होता. मात्र पोलिसांनी चपळाईने बाथरुममधून प्रवेश करत त्याला ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो काहीतरी बरंवाईट करण्याच्या विचारात होता. त्यामुळे नाईलाजाने पोलिसांना त्याच्यावर गोळी चालवावी लागली. .पोलिसांनी रोहित आर्यच्या छातीवर गोळी झाडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यानंतर जखमी रोहितला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेत पोलिसांनी १७ मुलं, एक ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर एका व्यक्तीला रेस्क्यू केलं. मुंबई पोलिस, क्युआरटी टीमने ही मोहीम यशस्वी केली. .नेमकं काय घडलं?मुंबईच्या पवईतील राज स्टुडिओमध्ये यूट्यूबर रोहित आर्यने १७ मुलांना ऑडिशनसाठी बोलावलं. त्यानंतर या मुलांना ओलीस रोहित आर्यने ओलीस ठेवलं. पुढे त्याने व्हिडिओ जारी करत धमकी दिली होती की, 'जर कुठली कारवाई केली तर या स्टुडिओला आग लावेन आणि या घटनेत मुलांचाही जीव जावू शकतो'. रोहित आर्यकडे एक एअर गनदेखील सापडली, मात्र त्याने तिचा वापर केला नाही. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई पोलीस, अग्निशमन दल आणि विशेष कमांडो घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी अत्यंत शिताफीने स्टुडिओच्या बाथरूममधून आत प्रवेश करून आरोपी रोहित आर्यला अटक केली आणि सर्व मुलांची सुखरूप सुटका केली. या घटनेमुळे पालकांमध्ये दहशत निर्माण झाली होती. मात्र पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.