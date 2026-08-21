मुंबई

Powai Crime: नजर काढतो सांगून घरात घुसला, बेडरूममध्ये जात..., बनावट तृतीयपंथीचे महिलेसोबत घृणास्पद कृत्य

Powai Crime News: पवई येथे बनावट तृतीयपंथीयाने महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला ४ तासांत अटक केल्याची माहिती समोर आली आहे.
Powai Crime

Powai Crime

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईत पवई येथे एका २८ वर्षीय तरुणाने तृतीयपंथी बनून एका महिलेच्या घरात घुसून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. नजर उतरवण्याच्या बहाण्याने महिलेच्या घरात येत तिच्या बेडरूममध्ये घुसून आरोपीने महिलेवर जबरदस्ती करत घृणास्पद कृत्य केले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

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