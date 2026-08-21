Powai Crime: नजर काढतो सांगून घरात घुसला, बेडरूममध्ये जात..., बनावट तृतीयपंथीचे महिलेसोबत घृणास्पद कृत्य

मुंबई : मुंबईत पवई येथे एका २८ वर्षीय तरुणाने तृतीयपंथी बनून एका महिलेच्या घरात घुसून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. नजर उतरवण्याच्या बहाण्याने महिलेच्या घरात येत तिच्या बेडरूममध्ये घुसून आरोपीने महिलेवर जबरदस्ती करत घृणास्पद कृत्य केले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवार (ता.१८ ऑगस्ट) रोजी पवई येथे ही घटना घडली. आरोपी अनिल शेषराव शिंदे (२८) या तरुणाने तृतीयपंथी बनून नजर उतरवण्याच्या बहाण्याने एका महिलेच्या घरात प्रवेश केला. त्यांनतर तिच्या बेडरूममध्ये जात पीडित महिलेला जबरदस्ती करत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. इतकेच नव्हे तर हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास किंवा पोलिसात तक्रार केल्यास तिला हानी पोहिचवण्याची धमकी देखील दिली..Kurla Accident: कुर्ल्यात मध्यरात्री दुर्घटनेचा थरार! घरांवर JCBसह क्रेन कोसळून ८ ते १० जण जखमी; Video Viral.दरम्यान, या घटनेनंतर पीडित तरुणीने पवई पोलीस ठाण्यात धाव घेत आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली. पीडितेने दाखलकेलेल्या तक्रारीनंतर पवई पोलिसांनी 'भारतीय न्याय संहिता'च्या कलम ६४(१) आणि ३५१(२) अन्वये गुन्हा दाखल केला असून आरोपीचा शोध सुरू केला. पोलिसांनी आरोपी अनिल शिंदे याला १९ ऑगस्ट रोजी केलेल्या तक्रारीनंतर अवघ्या चार तासात अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे..Mumbai News: कांजूरमार्गात धावत्या लोकलच्या छतावर चढला तरुण; OHE वीजपुरवठा बंद, रेल्वे सेवा विस्कळीत.पोलीस तपासादरम्यान सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आरोपी एका रिक्षातून घटनास्थळावरून पळ काढत असताना निदर्शनास आला आहे. यानंतर सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आणि गुप्त माहितीनुसार पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. सदर घटनेतील आरोपी ठाण्यात कळवा येथील रहिवासी असून तो भिक्षा मागण्याचे काम करतो, अशी माहिती समोर आली आहे. तसेच आरोपी तृतीयपंथी नसून भिक्षा मागताना तो तृतीयपंथीयाचा वेश परिधान करत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.