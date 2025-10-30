'बाबा आम्हाला वाचवा' खिडकीतून मुलं ओरडत होती, बाहेरून पालकांचा जीव कासावीस होत होता, पवई स्टुडिओ प्रकरणातील धक्कादायक Video

Powai Hostage Case: मुंबईच्या पवई परिसरात आरए स्टुडिओमध्ये घडलेल्या घटनेनं देशाला हादरवून सोडलय. पोलिसांनी अज्ञान व्यक्तींनी मुलांना बधिस्त केलं असल्याचा फोन केला, आणि एकच खळबळ उडाली. या घटनाची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी छाव घेतली, आणि सर्च ऑपरेशन करुन मुलांची सुटका केली..माहितीनुसार स्टुडिओमध्ये जवळपास 100 मुलं ऑडिशन देण्यासाठी आले होते. आरोपीनं त्यातील 17 मुलांना बधिस्त केलं होतं. या मुलांना स्टुडिओच्या ग्राऊंड फ्लोअर आणि फर्स्ट फ्लोवरवर बधिस्त केलं होतं. खिडकीच्या बाहेर मुलं 'बाबा आम्हाला वाचवा' अशी ओरडत होती. मुलांचं किंचाळणं ऐकून खाली असलेल्या आईवडिलांचा जीव कासावीस होत होता. .या सगळ्यात पोलिसांनी बाधरुमधून आतमध्ये स्टुडिओमध्ये प्रवेश केला. बाथरुममध्ये गेल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदा परिस्थिती तपासून पाहिली. त्यानंतर पोलिस मुलांच्या दिशेने निघाले. पोलिसांच्या 19 लोकांची सुखरुप सुटका केली. त्यातील 17 लहान मुलं होते. एका रिपोर्टनुसार मुलांना वाचवल्याची संख्या ही 20 असल्याचं बोललं जातय. .आरोपी पोलिसांच्या गोळीबारात जखमी झाला. त्यामुळे त्याला रुग्णालयात भरती करण्यात आलं होतं. परंतु त्याचा मृत्यू झाला. जेव्हा त्याला ताब्यात घेण्यात आलं त्यावेळी त्याच्याजवळीत हत्यारही जप्त करण्यात आलं. त्याच्याजवळ एअर गन आणि काही रसायन असल्याची माहिती देखील पोलिसांनी दिली. मोबाईल व्हिडिओद्वारे आरोपी रोहित आर्यने एक संदेश जारी केला. ज्यामध्ये त्याने म्हटलं, 'मी आत्महत्या करण्याऐवजी मुलांना किडनॅप करत आहे. कारण लोकं माझं बोलणं ऐकतील. मी त्यांना सतत सांगत होतो की मी पैसे मागत नाहीय, ना मी आंतकवादी आहे.'.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी रोहित एका सरकारी प्रोजेक्ट करत होता, परंतु तो प्रोजेक्ट बुडाला. त्यामुळे तो त्याची झालेल्या आर्थिक हानीची कारण सरकारला देत होता. त्यामुळे त्याने हा सगळा प्रकार केल्याचं बोललं जातय. .Rohit Arya Children kidnapped : लहान मुलांना डांबून ठेवलं अन् सगळीकडे रॉकेल ओतलं! कोण आहे रोहित आर्य अन् काय होत्या मागण्या?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.